Amintiri de neuitat de pe litoral

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă criza nu le mai permite turiștilor să se „lăfăie” în bani și să cumpere tot felul de „nimicuri” drept suvenir, ei nu pot pleca de la mare fără nici o amintire care să le aducă aminte de zilele relaxante petrecute pe litoral. Cei mai puțini aleg suveniruri de tipul ramelor foto, cănilor sau magneților pe principiul „am destule acasă, în fiecare an am cumpărat așa ceva”. Așa că singura soluție avantajoasă rămâne cadourile personalizate care îi impresionează pe turiștii și îi îndeamnă să cumpere. Pentru numai 35 de lei, ei pot achiziționa tricou de diferite culori și mărimi având poza dorită pe el, care poate fi făcută pe loc sau descărcată de pe telefon, card, stick sau CD. O altă variantă o cons-tituie tricourile cu mesaje impri-mate pe ele. Dai 30 de lei și pe tricoul tău poate fi scris: „Nu am 40 de ani, am 18 ani și 22 ani de experiență”, „Sunt pompier, beau de sting”, „Tricou cu burtă” sau „Nevasta mea zice că sunt fericit”. De asemenea, și ceasurile sunt la mare căutare, deoarece turiștii consideră că sunt mult mai frumoase decât orice alt suvenir. „Mai bine cumpăr un ceas cu o poză făcută la mare. De câte ori mă voi uita la el îmi voi aminti de năzbâtiile făcute pe litoral”, mărtu-risește Andreea Mihai din București.Asemenea amintiri fac turiștii să scoată din buzunare între 25 și 50 de lei, în funcție de mărimea și modelul ceasului.Aceste „mici atenții” atrag oamenii, după cum ne dezvăluie și Amelia M., unul dintre comercianții de profil din Mamaia: „Oamenii sunt intere-sați, chiar se vând. Nu au preferințe pentru ceva anume, cumpără și ceasuri și tricouri”. Mădălina CIUPERCĂ