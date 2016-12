AMG raspunde obraznic

Ştire online publicată Miercuri, 02 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ne-a placut cand Mercedes-Benz a prezentat faceliftul lui C Class, dar asta numai pentru cateva secunde. Ca intotdeauna cand germanii lanseaza un nou model, singurul lucru care ne intereseaza cu adevarat este varianta lui de performanta. Dupa ce toata lumea s-a straduit sa afle cum va afla, noul Mercedes C 63 AMG iese din ascunzatoare, tunand si fulgerand. Avem o parte frontal adusa la zi, dupa modelul de baza, dar inginerii din Affalterbach n-au nici un chef ca produsul lor sa treaca neobservat. Asadar, avem o grila sport, cu un design inspirat de veteranul SLS AMG sau de mai recentul SLK, bare de protectie profilate agresiv, cu guri de aerisire mari la partea frontala si difuzor de aer la spate, precum si jante de aliaj, cu dimensiunea de 18 inchi. Interiorul nu putea face exceptie de la regula, asa ca atmosfera racing este completata de insertiile de aluminiu si de lemnul in nuanta Black Piano. Ceasurile de bord au fost upgradate, in concordanta cu intentile malefice ale masinii, iar pedalierul de aluminiu nu putea sa lipseasca. Citeste mai departe...