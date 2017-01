Americanii de la Dandy Warhols s-au declarat încântaţi de Vama Veche, la Stufstock 5

Americanii de la Dandy Warhols s-au declarat încântați de Vama Veche, la Stufstock 5

Ştire online publicată Luni, 20 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii trupei din SUA The Dandy Warhols s-au declarat încântați de Vama Veche, sâmbătă seara, în timpul recitalului pe care l-au susținut în programul festivalului Stufstock 5, iar Zia McCabe a spus chiar că i-a plăcut să facă baie noaptea în Marea Neagră. The Dandy Warhols, trupă ce a cântat în deschiderea concertelor The Rolling Stones, a venit în România într-un turneu din Europa de Est, potrivit tour managerului Lee Cohen. Deși trupa nu prea cântă în astfel de festivaluri, membrii formației au spus că le-a plăcut în România, în fața publicului adunat la Vama Veche, aproximativ 5.000 de persoane. Zia McCabe, singura fată din trupa ce-i are în componență și pe Courtney Taylor, Peter Holmstrom și Eric Hedford, a mărturisit că i-a plăcut foarte mult să facă baie noaptea în Marea Neagră. Americanii au interpretat hituri, dar și piese mai puțin cunoscute, dar au uitat să cânte celebrul „Plan A", după cum a mărturisit solistul, Courtney Taylor, care a vorbit cu fanii în timpul concertului și s-a lăsat fotografiat. Membrii trupei s-au plimbat prin Vama Veche înainte de concert, iar duminică au vizitat Brașovul și Castelul Bran. În deschiderea serii a cântat trupa Phoenix, ovaționată de public, care i-a acompaniat la fiecare piesă. Organizatorii au spus că nu s-au înregistrat incidente importante din debutul festivalului, joi seara. Doar în prima seară au fost spectatori care au încercat să sară peste gardurile de protecție, dar au primit avertismente din partea forțelor de ordine. Au existat, însă, câteva probleme medicale: o persoană a fost înțepată de o albină și a avut o reacție alergică, alte două au fost tratate pentru febră și au fost și câteva cazuri de consum excesiv de alcool. Există și o trupă care nu a putut veni la festival, ExNN, din Republica Moldova, care nu a primit viză. În ceea ce privește numărul de bilete vândute la festivalul ce se desfășoară în perioada 16-19 august, nu există încă o statistică, potrivit organizatorilor, care au spus însă că au vândut 4.000 de bilete doar prin rețeau bilet.ro, iar tichetele sunt comercializate și prin bilete.ro și ticketpoint.ro.