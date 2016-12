Amenajările salvează piaţa de bricolaj

Amenajările salvează piața de bricolaj

Criza economică nu a ocolit nici piața amenajărilor și materialelor de construcții, în acest an. Totuși, în această perioadă, constănțenii nu mai au posibilitatea de a mai achiziționa imobile și recurg la o soluție de criză, mult mai ieftină și anume reamenajarea apartamentului vechi. Magazinele românești de bri-colaj, cum sunt numite în Europa, sau DIY (do-it-yourself), cum sunt cunoscute pe piața americană, resimt criza din acest an, printr-o cerere mai săracă față de anii trecuți. „Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, vânzările au scăzut cu 17 până la 20%, dacă luăm în calcul toate depar-tamentele. Un minus mai însemnat l-a avut sectorul materialelor de construcții. Dacă înainte, în acest sector, profitul era însemnat, în 2009 nu mai putem spune așa ceva”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cornel Bontea, directorul magazinului „Bricostore” Constanța. Prețurile în schimb au crescut cu maxim 5%, pe piața bricolajelor. „În primul rând, prețurile au crescut din cauza inflației, dar și a presiunii puse de furnizori și transportatori. Aceștia se gândesc de două ori înainte de a realiza o tranzacție, odată cu intrarea în vigoare a impozitului forfetar”, a precizat Cornel Bontea. Astfel, un metru pătrat de țiglă metalică pentru acoperiș costă aproximativ 20 de lei, iar un metru cub de BCA poate ajunge chiar la 300 de lei. Sacul de mortar de 25 kg are un preț de 70 de lei, iar o placă de rigips de 1,2 x 2 metri costă și 17 lei. Amenajările interioare și exterioare au însă mai mult succes în 2009. „Ce a mers bine în acest an, au fost vânzările din sectorul amenajărilor de grădină. O creștere mică, dar importantă a avut și sectorul amenajărilor interioare. Nu mai este nebunia de anul trecut pe piața imobiliară, iar românii preferă mai degrabă să vop-sească apartamentul vechi sau să pună un nou parchet”, a explicat directorul magazinului „Bricostore” Constanța. Dacă vrei să fii în trend în acest an, trebuie să te țină și buzunarele. Un scaun pentru grădină „Diana” costă 300 de lei, o masă „Angela” - 11.000 de lei și dacă vrei să-ți completezi setul de mobilier cu nume feminine, poți alege fotoliul „Ioana” la prețul de 500 de lei. Sau poți achiziționa setul „Valencia” pentru exterior (masă, două fotolii și o canapea) cu 25.000 de lei. Desigur, există și oferte mai convenabile, însă tot trebuie să plătești 100 de lei, pentru un scaun de grădină. Parchetul laminat costă cel puțin 19 lei, pentru un pachet de 2,93 metri pătrați și poate ajunge la 76 lei, pentru o ofertă ce conține 2,169 metri pătrați de parchet masiv din bambus. Metrul pătrat de faianță are un preț de 13 lei, iar gresia costă cel puțin 15 lei metrul pătrat. În aceste condiții, promoțiile sunt soluția pentru supraviețuirea pe timp de criză. „Față de anul trecut, putem spune că există mai multe promoții pe piața DIY. Concurența este acerbă, principalele hypermarketuri vin în întâmpinarea clientului și încearcă să îl atragă cu diferite discount-uri sau cu oferta de a transporta gratuit produsele achiziționate”, a concluzionat Cornel Bontea.