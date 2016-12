Amenajări de primăvară. Sfaturi simple de decorare

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

In sfarsit a venit primavara! Natura renaste, iar corpul ne este mai plin de energie mai mult ca niciodata. Daca sunteti pasionati de bricolat si de home decor, atunci folositi-va tonusul pentru a revitaliza si ambientul propriei locuinte. Nu este necesar sa faceti mari eforturi si nici investitii substantiale.Flori, multe flori!Primul lucru si cel mai important pe care trebuie sa il faceti este sa mergeti in piata si sa cumparati flori. Tarabele sunt pline in aceasta perioada de zambile, ghiocei, frezii si lalele. Mirosul lor va improspata rapid aerul din orice incapere. Cu circa 20-30 de lei puteti cumpara un buchet de flori colorate, care sa anime pe loc masa de dining sau micutul birou de acasa.Daca va place sa gradinariti, este vremea sa plantati bulbi proaspeti in jardinierele de la balcon sau sa umpleti pervazurile geamurilor cu flori de primavara. Va vor bucura privirea de fiecare data cand veti privi pe fereastra razele calde ale soarelui.Dupa trei paragrafe, putem trage deja o prima concluzie: primavara inseamna culoare, prospetime si mirosuri imbatatoare. In ton cu ele trebuie sa decoram toate incaperile locuintei. Astfel, cateva perne decorative invelite in huse cu texturi usoare vor dau un aer lejer canapelei, eliberand-o de iarna friguroasa, cand a stat mai mult acoperita de blanuri si paturi groase. In dormitoare, cuverturile din in sunt si ele binevenite.Texturile organice sunt perfecte pentru un decor de primavara!La capitolul tesaturi optati pentru tonuri de sezon, precum roz, verde, fistic, bleu sau lila. De altfel, o nuanta mai intensa de lila - radiant orchid - este culoarea anului 2014. Despre acest subiect puteti citi mai multe aici.Primavara nu va feriti de imprimeurile florale! Mai mult decat oricand ele isi gasesc locul in designul casei noastre. La fel si cosurile impletite sau mobilierul din ratan. Chiar daca locuiti la bloc si nu aveti o terasa prea mare, incercati sa strecurati intr-un colt un fotoliu din nuiele ori bambus. Cafeaua va avea alt gust, iar lectura va fi mult mai placuta.(sursa:www.casesigradini.ro)