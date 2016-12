Alimente, pe post de medicamente

Ştire online publicată Miercuri, 20 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit www.csid.ro – Ce se întâmplă doctore?, există alimente care, datorită proprietăților de care dispun, ajută cu succes la combaterea inflamațiilor din organism. Un motiv serios pentru a fi incluse și pe care în dieta zilnică. Iată câteva dintre acestea:Alimentele colorate. Nutriționiștii recomandă adăugarea de puțină culoare în alimentația zilnică. Flavonoidele și carotenoidele sunt substanțele care dau culoare alimentelelor, având totodată puternic efect antioxidant (cu rol important în combaterea procesului inflamator ). Printre fructele și legumele cu un conținut bogat în antioxidanți sunt: afinele, murele, sucul (natural) de fructe, cartofii dulci, morcovii, roșiile, ardeii, portocalele, broccoli și pepenii. Alegând o alimentație colorată natural va asigurați o alimentație variată (fructe, legume) precum și o dietă echilibrată.Peștele. Grăsimile polinesaturate (în special acizii grași omega 3) ajută la supresia citokinelor și a altor substanțe cu rol proinflamator. Aceste grăsimi sănătoase contribuie atât la reducerea riscului cardiovascular (scad nivelul LDL colesterolului și al trigliceridelor serice) cât și la scăderea inflamației (prezența dislipidemiei stimulează procesul inflamator). Somonul, heringul, sardinele și anchois au cel mai mare conținut de acizi grași polinesaturati însă o atenție sporită trebuie acordată modului de prepare. Nu exagerați cu temperatura deoarece poate distruge până la jumătate din cantitatea de acizi grași. Societatea Americană de Cardiologie recomandă consumul peștelui de două ori pe săptămâna, dar dacă nu va place gustul puteți încerca nuci, ulei de canola, soia.Cereale integrale. Un studiu publicat în ”The American Journal of Clinical Nutrition” a evidențiat o scădere a valorii proteinei C reactive (marker al inflamației, valori corelate cu activitatea bolii și răspunsul la tratament) la subiecții care au consumat cantități mai mari de cereale integrale: fulgi de ovăz, orez brun și orz. Paștele integrale și pâinea integrală- elemente ale dietei mediteraneene- au un conținut crescut de seleniu - antioxidant cu efect antiinflamator (s-a observat că unii pacienți cu poliartrită reumatoidă au un nivel scăzut de seleniu). Dieta bogată în cereale integrale (versus carbohidrații rafinați: pâine albă, orez alb) asigură un control mai bun al greutății corporale, în condițiile în care scăderea în greutate/ menținerea unei greutăți optime asigură o mai bună funcționalitate articulară.Uleiul de măsline. Mitologia greacă îl consideră simbolul păcii, un înlocuitor prețios și gustos pentru grăsimile săturate. Un studiu publicat în ”The American Journal of Clinical Nutrition” a evidențiat rolul unui component din ulei, în scăderea producției anumitor compuși implicați în inflamație (AINS și aspirina acționând asupra acelorași compuși). Se recomandă folosirea uleiului extravirgin (obținut din prima presare), deoarece conține o cantitate mai mare de nutrienți cu rol antiinflamator, lucru esențial pentru sănătatea organismului.