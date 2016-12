Alegerea grădiniţei. Cât de responsabilă trebuie să fie

Alegerea grădiniței. Cât de responsabilă trebuie să fie

Sâmbătă, 07 Iunie 2014.

Evenimentele neplăcute din ultima vreme au început să le dea serios de gândit părinților și în privința calității grădinițelor particulare. Iată ce recomandări au specialiștii Click.ro pentru a alege cea mai bună grădiniță:Specializarea cadrelor. Îți dorești ca încă de mic puștiul tău să aibă acces la cea mai bună educație pe care i-o poți oferi. Caută o grădiniță care oferă copiilor cursuri extracuriculare. Cel mic poate învăța o limbă străină, desen, muzică, dansuri etc. Asigură-te însă de calitatea prestației acestor profesori, de numărul de cursanți, de durata în timp a activității. Pentru că sănătatea copilului primează, află dacă grădinița are contracte contracte cu medici, psihologi, logopezi, asistente medicale. Numărul copiilor din grupă. De multe ori, grădinițele de stat sunt foarte aglomerate, fiind înscriși într-o grupă și până la 30 de copii. Dacă nu te deranjează acest aspect, atunci îți poți înscrie copilul la o grădiniță de stat. Însă, dacă dorești o grupă cu mai puțini copii, atunci ar trebui să alegi una particulară.Program flexibil, adaptat și cerințelor părinților. Află ora la care trebuie să ajungi cu copilul dimineața și când trebuie să-l iei de la grădiniță după-amiaza. La grădinițele de stat programul este fix, pe când la cele particulare programul este flexibil, pliat după nevoile părinților. Reputația, sub lupă! Ia în considerare mai multe păreri atunci când ceri o recomandare pentru o anumită grădiniță. Nu te opri la o singură părere, indiferent că este bună sau mai puțin bună. Uneori, mămicile pot fi subiective, deseori evaluând global grădinița în funcție de o anumită experiență, de obicei neplăcută. Spațiul disponibil. Locul pentru activități și dormit, cât de încăpător, bine luminat și aerisit este, sunt alte criterii importante pentru alegerea celei mai bune grădinițe. Atenție și la dotări precum materiale didactice, jucării de interior și exterior. Meniul. Interesează-te despre condițiile de preparare a hranei și află dacă grădinița are bucătărie proprie sau alimentele sunt aduse de către o firmă de cattering. Dacă se poate, cere să vizitezi bucătăria. Te vei convinge pe loc dacă se respectă sau nu regulile de igienă. Pe de altă parte, interesează-te despre conținutul și calitatea mâncărurilor și vezi dacă se potrivesc cu stilul alimentar al copilului tău. Siguranța în grădiniță. Sunt paznici sau bodyguarzi? Porțile erau închise? Poți vedea și experimenta siguranța în grădiniță după felul în care tu însăți ai intrat în grădiniță. Interesează-te despre politica grădiniței în ceea ce privește persoanele care vin și iau copiii. Poate oricine să vină sau ți-l încredințează doar ție?Costuri. Prețurile grădinițelor particulare variază foarte mult în funcție de oraș, de zonă, de programul pentru care optezi: scurt (între orele 08.00-12.00), mediu (între orele 7.30-13.00) sau lung (între orele 08.00-18.00). De asemenea, vei plăti și în funcție de cursurile pe care le alegi pentru copilul tău: dans, pictură, muzică, limbi străine etc.