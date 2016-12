Alee de promenadă cu foişoare şi fântâni arteziene

3

PROMENADA

Am fost de 1 mai pe aleea de promenada Navodari, Nu am vazut niciodata ceva mai prost facut. Sunt zone unde aleea este mai inalta cu jumatate de metru fata de drumurile (total neasfaltate) care merg la ea. Aproape ca nu te poti urca pe ea. Pavajul este extrem de prost pus nu este deloc plan (o placa mai sus una mai jos) Deja sunt foarte multe placi crapate sau cazute de pe zidul ce o desparte de plaje. Intrarile pe plaje sunt extrem de rare. Au aruncat in bataie de joc pamant ca sa umple asa zisa zona verde de pe margine si l-au imprastiat pe toata aleea, Din cauza acestei "zone verzi' nu poti intra pe alee decat in zona terasei "Le comandante" unde au pus niste pietre in graba pentru ca toata lumea calca pe pamant si-l imprastia pe toata aleea