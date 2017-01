Astăzi, pe plaja lui Măruță, din Costinești

Alb Negru dansează „Fierbinte” alături de Andra!

Ştire online publicată Luni, 06 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vara asta, Andrei și Kamara încing spiritele cu un dans „Fierbinte”, alături de Andra, pentru videoclipul celui mai nou single al lor! Piesa se numește „Fierbinte“ și este inclusă pe albumul „Hello”, realizat împreună cu MediaPro Music. Cei trei au filmat de curând un videoclip incendiar pentru care lait-motiv par a fi distracția și voia bună! Noul videoclip va putea fi urmărit în premieră astăzi, de la ora 10.15, la „Plaja lui Măruță“ din Costinești! Deși căldura de afară nu a ocolit nici platourile de filmare, cei trei s-au simțit bine lucrând timp de două zile pentru acest clip: „Filmările pentru melodia «Fierbinte» s-au împărțit între o plajă frumoasă și destul de retrasă și studioul din București, unde, în urmă cu câteva luni, am filmat clipul piesei «Hello! (Muza mea)», primul single de pe albumul «Hello»”, a povestit jumătatea neagră a trupei. Clipul se adaptează foarte bine temperaturilor ridicate și incită la dans încă de la primele acorduri ale piesei. Povestea, regizată de Dan Petcan, conține elemente magico-fantastice, personajele pierzând în înălțime centimetri buni: „Povestea clipului este foarte haioasă. Andra, însoțită de Cătălin Smărăndescu, ajunge pe plajă pentru a se bucura puțin de razele soarelui. Descoperă însă că, lângă șezlongul ei, un grup de oameni veseli, dar foarte, foarte mici, petrec de zor. Andra, curioasă fiind, descoperă că petrecăreții nu sunt alții decât Andrei și Kamara, care, înconjurați de prieteni, se destind sub razele fierbinți de soare. Spre final, Andra se alătură petrecerii, spre disperarea lui Smărăndescu, care nu o mai găsește”, povestește amuzat Andrei.Vara asta, Andrei și Kamara încing spiritele cu un dans „Fierbinte”, alături de Andra, pentru videoclipul celui mai nou single al lor! Piesa se numește „Fierbinte“ și este inclusă pe albumul „Hello”, realizat împreună cu MediaPro Music. Cei trei au filmat de curând un videoclip incendiar pentru care lait-motiv par a fi distracția și voia bună! Noul videoclip va putea fi urmărit în premieră astăzi, de la ora 10.15, la „Plaja lui Măruță“ din Costinești! Deși căldura de afară nu a ocolit nici platourile de filmare, cei trei s-au simțit bine lucrând timp de două zile pentru acest clip: „Filmările pentru melodia «Fierbinte» s-au împărțit între o plajă frumoasă și destul de retrasă și studioul din București, unde, în urmă cu câteva luni, am filmat clipul piesei «Hello! (Muza mea)», primul single de pe albumul «Hello»”, a povestit jumătatea neagră a trupei. Clipul se adaptează foarte bine temperaturilor ridicate și incită la dans încă de la primele acorduri ale piesei. Povestea, regizată de Dan Petcan, conține elemente magico-fantastice, personajele pierzând în înălțime centimetri buni: „Povestea clipului este foarte haioasă. Andra, însoțită de Cătălin Smărăndescu, ajunge pe plajă pentru a se bucura puțin de razele soarelui. Descoperă însă că, lângă șezlongul ei, un grup de oameni veseli, dar foarte, foarte mici, petrec de zor. Andra, curioasă fiind, descoperă că petrecăreții nu sunt alții decât Andrei și Kamara, care, înconjurați de prieteni, se destind sub razele fierbinți de soare. Spre final, Andra se alătură petrecerii, spre disperarea lui Smărăndescu, care nu o mai găsește”, povestește amuzat Andrei.