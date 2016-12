Alăptarea, esenţială pentru sănătatea copilului şi a mamei

Alăptarea, esențială pentru sănătatea copilului și a mamei

Laptele matern este extrem de important în dezvoltarea armonioasă a nou-născuților și în întărirea sistemului lor imunitar. Medicii recomandă cu tărie mămicilor să își hrănească pruncii cu propriul lapte dacă vor să își ferească bebelușii de diferite boli. Mai mult, alăptarea este extrem de benefică și pentru mame, pe care le ajută să se recupereze mult mai ușor după naștere.Alimentația la sân este cea mai bună modalitate de a asigura nutrienții necesari nou-născuților. O spun chiar specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății care recomandă hrănirea bebelușilor cu lapte de mamă exclusiv până la vârsta de șase luni și continuarea acesteia până la împlinirea vârstei de 2 ani, alături de o diversificare adecvată a alimentației. La ora actuală, doar 16 la sută dintre copiii români au fost hrăniți exclusiv prin alăptare în primele 6 luni de viață în 2004, în vreme ce doar 12% dintre nou-născuți au fost alăptați în prima oră de după naștere.Bebelușul alăptat va fi un copil protejat de boliLaptele de mamă oferă celui mic tot ce are el nevoie pentru o creștere fizică și psihică echilibrată. Mai mult, copilul alăptat în primii doi ani de viață este protejat de infecții microbiene, virotice și fungice, dar și de alte boli specifice bebelușilor. „Laptele matern este ușor digerabil, are o temperatură optimă și este steril. Acesta reduce riscul enterocolitei necrozante și a retinopatiei la prematuri, iar copiii hrăniți exclusiv prin alăptare până la șase luni au mai puține șanse de a dezvolta diabet zaharat de tip I și II”, explică dr. Loti Popescu, de la Biroul de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate al Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța.Medicul mai spune că alimentația la sân reduce și riscul obezității, al hipercolesterolemiei, al anemiei și al dezvoltării limfomului, leucemiei, bolii Hodgkin, al bolilor intestinale cronice în copilărie și al afecțiunilor cardio-vasculare din perioada de adult. Laptele oferit de mamă previne malnutriția, reduce riscul morții subite, iar alăptarea care durează cel puțin patru luni scade și riscul alergiilor și al astmului bronșic. Totodată, hrănirea nou-născuților cu lapte matern favorizează dezvoltarea mușchilor feței, a dentiției și a vorbirii, în timp ce asigură o dezvoltare cerebrală, cognitivă și vizuală optimă.Alăptarea le ferește pe mămici de cancer și osteoporozăPentru mama care alăptează, avantajele se resimt imediat: scade riscul de anemie după naștere și de osteoporoză sau de cancer de ovar și de sân, iar kilogramele acumulate în timpul sarcinii se pierd mai ușor. În același timp, femeia care își hrănește bebelușul cu propriul lapte se simte împlinită, mulțumită și stabilește mult mai repede o legătură emoțională puternică cu copilașul ei. „Alăptarea ajută involuția uterină rapidă după naștere, previne hemoragiile postpartum și protejează împotriva osteoporozei postmenopauzale și a cancerului de sân și de ovar. Mai mult decât atât, alimentația la sân contribuie la pierderea surplusului de grăsime câștigat în timpul sarcinii și reduce riscul obezității pe termen lung. Hrănirea naturală a nou-născuților scade necesarul de insulină la mamele diabetice și diminuează efectele endometriozei și ajută la stabilizarea bolii”, menționează dr. Loti Popescu.Față de toate aceste avantaje asupra sănătății, alăptarea este în primul rând mult mai comodă și mai puțin obositoare, copilul putând fi hrănit de fiecare dată când îi este foame, indiferent de oră sau loc. Dr. Popescu afirmă că alimentația la sân are rolul de a dezvolta instinctele materne și realizează o legătură strânsă cu copilul. De asemenea, alăptarea contribuie și la reducerea tulburărilor emoționale și de adaptare ale copilului în adolescență.Ce riscă nou-născuții care nu primesc lapte de mamăCopiii care sunt hrăniți după naștere exclusiv cu formule de lapte praf sunt predispuși mult mai frecvent la îmbolnăviri infecțioase și la afecțiuni cronice, au tendința de a dezvolta alergii la proteinele laptelui de vacă. Aceste alergii provoacă, de obicei, diaree cronică, scădere în greutate și erupții alergice. „Alimentația artificială este mai greu de digerat, nu conține substanțe biologice, are o încărcare osmotică mare și crește riscul de obezitate, rahitism, anemie sau diabet zaharat. Hrănirea exclusivă cu lapte praf poate produce probleme dentare din cauza tetinei și nu produce schimbări biologice în organismul mamei, nu stimulează afecțiunea”, atenționează medicul. Totodată, prepararea inadecvată a laptelui praf poate duce la malnutriții și infecții.Unde poți afla mai multe despre alăptarePentru a promova avantajele alăptării, Centrul de Pregătire pentru Naștere și Alăptare BB Center din Constanța marchează și la noi în oraș „Săptămâna mondială a alăptării”, sărbătorită peste tot în lume între 1 și 7 august. Mămicile interesate, dar și femeile însărcinate care vor să afle mai multe despre viitoarele lor experiențe, sunt așteptate până marți, 7 august, în fiecare seară, între orele 18.00 și 20.00 în Țara Piticilor din parcul Tăbăcăriei din Constanța.BB Center Constanța oferă și un curs gratuit de alăptare și puericultură persoanelor prezente la eveniment. Săptămâna mondială a alăptării se va încheia joi, 9 august, cu o prezentare având ca temă „Alăptarea, hrană sau dragoste”, ce se va desfășura de la ora 18.00 în sala de conferințe a hotelului Ibis.