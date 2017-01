Alăptarea apără bebeluşul de boli

Alăptarea apără bebelușul de boli

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii pledează pentru alăptarea copilului. Laptele matern este singurul aliment care îi satisface în totalitate celui mc nevoile de creștere. Calitățile sale nu pot fi egalate de nici un alt preparat, natural sau artificial. În primul rând, laptele matern are compoziția ideală pentru a asigura creșterea și dezvoltarea bebelușului din punct de vedere fizic, intelectual și senzorial. Laptele matern îl protejează pe sugar de o mulțime de boli infecțioase, iar protecția se poate extinde pe toată perioada copilăriei. De asemenea, îl apără pe cel mic de rahitism, anemie și reduce riscul îmbolnăvirii de diabet și a apariției eczemelor. Alăptarea are o serie de avantaje și pentru mămică – o protejează de boli grave – cancerul genital sau de sân și contribuie la redobândirea rapidă a siluetei anterioare sarcinii. O alăptare exclusivă la sân în primele cinci – șase luni este ideală pentru dezvoltarea copilului. În această perioadă, nu este necesar să se administreze și alte lichide pentru că laptele potolește atât foamea, cât și setea copilului. Înțărcarea este cel mai bine să se facă în cel de-al doilea an de viață.