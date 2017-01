Ajută-l pe copil să socializeze

Sâmbătă, 20 Decembrie 2014

Copilul are dificultăți în relațiile sale cu alții și, ca părinte, evident că suferi alături de el. În loc să-ți faci griji inutile, mai bine ține seama de câteva sfaturi simple ale specialiștilor Copilul.ro, menite să vă dea o mână de ajutor în acest demers:1. Întreabă-l calm și încurajator despre ceva anume - de exemplu, despre dificultatea de a se alătura altor colegi. Pentru a nu se simți jenați, copiii neagă de multe ori orice problemă, oricât ar fi de evidentă. Pot fi necesare mai multe încercări, pentru a-l face să recunoască dificultatea și să-și asume răspunderea.2. Ajută-l să capete abilități sociale apropiate vârstei lui, să se poarte mai acceptabil: în loc să lovească alți copii, trebuie să încerce să rezolve neînțelegerile într-un mod mai puțin agresiv (să se joace pe rând cu bicicleta, să se retragă înainte de încăierare).3. Învață-l să prevadă situații la care va trebui să facă față. Discută și arată-i în mod practic cum va trebui să reacționeze. Amintește-i că lucrurile nu se întâmplă, întotdeauna, după un plan dinainte stabilit și are nevoie de multă practică și timp, această îndemânare va deveni firească și automată.4. Cere-i copilului să se uite cum fac ceilalți colegi care au succes în relațiile dintre ei. Încredințează-ți copilul unui prieten, iscusit în deprinderi sociale, ca să-i fie instructor, e mai ușor să vorbească pe limba lor...5. Ajută-l să-și facă un prieten bun.6. Încurajează-ți copilul să-și dezvolte un talent sau un interes, pentru a se integra mai ușor în grupul de colegi.7. Numește talentele lui de care ești tare mândru. Caută și alte cauze ce pot contribui la inabilitățile sociale ale copilului, precum următoarele: tulburări de vorbire, certuri în familie, boli cronice, depresie, anxietate, deficit de atenție etc., apoi nu ezita să ceri cât mai repede posibil ajutorul medical de cuviință.