Ai înşelat şi îţi pare rău? Cum îţi recucereşti partenerul

Ai înșelat și îți pare rău? Cum îți recucerești partenerul

Ştire online publicată Vineri, 26 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În primul rând, să recunoști că ai greșit flagrant. Știi cum se spune: cine se scuză, se acuză. Nu face o greșeală în plus aducându-i justificări pentru ceea ce s-a întâmplat și nu minimaliza faptele, făcându-l să creadă că exagerează. Asta va duce la noi certuri și la aprofundarea rupturii dintre voi. Răspunde-i la nelămuriri, la toate întrebările și caută să nu-l rănești cu nimic în plus. Cel mai mult dor cuvintele, deci ele trebuie alese cu atenție, ne învață clicksanatate.ro.Reține! Reacțiile lui sunt imprevizibile. E posibil să plângă, să se enerveze, ca să se descarce emoțional. Încearcă să nu fii în defensivă și să-i accepți aceste stări, desigur cu excepția unui răspuns violent din partea lui.Indiferent ce s-a întâmplat între voi, dacă ai renunțat la cel cu care ai comis infidelitatea, fă-o până la capăt și nu mai păstra niciun fel de relație cu el. Evită să-l revezi și șterge contactele lui.Din cauza suferinței produse, chiar și un bărbat poate să-și piardă încrederea în sine însuși, nu numai în tine ca femeie, să creadă că nu poate fi dorit. Un plus de afecțiune din partea ta și multe dovezi de iubire vor atenua efectele negative ale despărțirii voastre.După cele petrecute, va dori cu siguranță să știe mai multe despre activitățile tale de zi cu zi, unde mergi, cu cine. Ține-l la curent cu tot ce faci, măcar pentru o perioadă de timp. Oricum, te va verifica el însuși pentru a fi sigur că nu mai calci strâmb. Pentru o vreme, îți va testa fidelitatea și sinceritatea.Nu e imposibil, dar nici un lucru ușor ca iubitul tău să creadă în tine din nou. Va dura un timp și e nevoie de efort susținut, zi de zi, pentru ca el să vadă că-i ești alături, că-l susții în toate și-l iubești cu adevărat. Răbdarea îți va fi pusă la încercare și răsplătită cu vârf și îndesat la final.