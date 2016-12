Ai grijă de greutatea copilului tău! Obezitatea duce la afecţiuni grave

Ai grijă de greutatea copilului tău! Obezitatea duce la afecțiuni grave

Numărul copiilor care au probleme cu kilogramele în plus a crescut îngrijorător de mult în ultima perioadă. De vină sunt alimentele procesate, sedentarismul, dar și părinții prea ocupați care, din lipsă de timp, îi lasă pe cei mici să mănânce tot ce vor și cât de mult vor.Astfel, obezitatea infantilă a devenit una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică ale acestui secol. Potrivit datelor statistice, în 2010, la nivel mondial existau 42 de milioane de copii care sufereau de obezitate. De asemenea, potrivit Centrului de calcul și statistică sanitară din cadrul Ministerului Sănătății Publice, numărul copiilor supraponderali este cu 18 la sută mai mare în ultimii zece ani. Factorii care favorizează obezitatea în rândul celor miciO dietă nesănătoasă, prea bogată în zahăr și grăsimi, lipsa exercițiului fizic, alimentele procesate, dar și predispoziția genetică la obezitate sunt principalele motive pentru care cei mici ajung să depășească greutatea normală. „În ultimii ani acest dezechilibru metabolic nutrițional a luat amploare în urma procesării mâncării, excesului alimentar al copiilor, dar și din cauza greșelilor pe care le fac unii părinți în alimentația celor mici”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ionica Ciortan, medic primar de medicină generală și pediatrie, doctor în științe medicale. Pe de altă parte, specialistul a menționat că obezitatea se caracterizează prin creșterea numărului de celule, nu a celulelor în sine, motiv pentru care majoritatea copiilor obezi nu mai scapă niciodată de kilogramele în exces.Cei mici sunt dependenți de mâncarea procesată Medicul pediatru ne-a explicat că printr-o alimentație procesată chimic, organismul copilului se dezechilibrează și nu mai poate procesa corect excesul de calorii. În plus, dr. Ciortan atenționează asupra faptului că cei mici refuză să mai mănânce produse naturale, deoarece nu au gustul alimentelor procesate pe care le găsesc în magazine. „Există tot felul de substanțe chimice adăugătoare de gust în alimentele de pe piață, precum mezelurile sau dulciurile. Aceste substanțe ajung să îi facă dependenți pe consumatori, iar copiii care se obișnuiesc cu acest tip de mâncare nu mai vor să consume altceva, deoarece nu regăsesc același gust bun”, a mai spus dr. Ionica Ciortan.Ce probleme de sănătate pot avea copiii obeziCei care suferă de obezitate infantilă sunt predispuși la o greutate corporală mare și la vârsta adultă. În plus, copiii supraponderali au o înclinație către afecțiuni precum diabet, probleme respiratorii, boli cardiovasculare și probleme ortopedice încă de la o vârstă tânără. „Obezitatea la copii este mult mai gravă decât la adulți în ceea ce privește instalarea bolilor. Kilogramele în plus favorizează declanșarea bolilor endocrine sau alergice, dar și scăderea imunității. Mai mult, greutatea peste limitele normale deteriorează agresiv articulațiile și poate duce la cifoscolioză(deformație a coloanei vertebrale)”, a adăugat medicul pediatru. Risc crescut de astm pentru micuții supraponderaliPotrivit dr. Ionica Ciortan, copiii obezi au și un proces foarte lent de detoxifiere, motiv pentru care sunt constipați, obosiți, nu au stare și prezintă un deficit de concentrare ce le scade performanța școlară.Totodată, mai mulți cercetători au descoperit, recent, că micuții care sunt supraponderali în copilărie, au de două ori mai multe șanse să dezvolte astm până la vârsta de opt ani, decât cei care au o greutate normală.În schimb, copiii care au reușit să slăbească până la vârsta școlară au scăpat de sub incidența riscului de astm. Medicii îi sfătuiesc pe părinți să ia măsuri urgente și sănătoase de restabilire a greutății normale a copilului, înainte de a fi prea târziu.Cum putem preveni obezitatea copiilorÎn primul rând, trebuie să orientăm copiii către mișcare fizică și o alimentație sănătoasă, fără băuturi care conțin chimicale, ne-a recomandat dr. Ionica Ciortan. De asemenea, este importantă adresarea la medic încă de la primele semne de dezvoltare precoce. „La fetițe se accelerează pubertatea, prima menstruație începe de la vârste tot mai fragede(7 - 8 ani), ceea ce oprește creșterea armonioasă. În schimb, obezitatea întârzie intrarea în pubertate a băieților”, a explicat pediatrul.De asemenea, copiii nu trebuie forțați să mănânce, dar în același timp trebuie să respecte un program al celor trei mese pe zi și să aibă o alimentație echilibrată, cât mai naturală. „Este indicat să mănânce tot ce provine din natură, adică legume, fructe, carne, lapte, brânză, ouă și mai puțin alimente procesate care îngreunează funcțiile organismului”, a precizat dr. Ciortan. Mai mult, părinții trebuie să își îndrume copiii către mișcare, cum ar fi jocuri în aer liber, plimbări, înot, mersul pe bicicletă sau orice altă activitate fizică.