Mihael Stan-Soponaru, managerul agenției imobiliare „Access Real Estate”

„Agentul imobiliar perfect are mentalitate de investitor”

– Care sunt așteptările clien-ților și cum sunt pregătiți agenții imobiliari pentru a satisface solicitările acestora? – În primul rând trebuie să punctez că piața imobiliară este una foarte dinamică în România. Într-un mod special Constanța, prin amplasarea sa geostrategică, creează un flux foarte mare al tranzacțiilor pentru orice fel de imobil. În al doilea rând evidențiez ceea ce mulți știu deja, și anume că domeniul imobiliar este de regulă cotat a fi numărul unu în lume în ceea ce privește profitabilitatea. Și, în mod normal, orice client imobiliar are nevoie de un ajutor în momentul în care se decide să facă un astfel de pas, care poate fi foarte costisitor. Însă cui ar fi inteligent să se adreseze? Unei rude prietenoase care „știe“ tot, dar nu a demonstrat niciodată nimic? Evident că nu, răspunsul pentru asta se pregătește zi de zi. În momentul de față nu se mai pune în discuție oferirea unui serviciu de calitate. Este evident că trebuie oferit un astfel de serviciu. Clienții nu mai vin nepregătiți, au așteptări din ce în ce mai mari și au pretenții tot mai rafinate. Problema care se pune este doar cât de ridicat este nivelul serviciului prestat și ce alte extraservicii se oferă pe lângă serviciul principal, pentru că în mod clar cei care nu asigură un minim acceptabil al calității nu vor avea decât de pierdut. – Cât contează într-o astfel de afacere locul unde se încheie tranzacțiile și pregătirea unui agent? – Aspectul firmei dă foarte multă încredere clienților. Dacă ai un sediu profesional și pui accentul pe aceste lucruri, clienții vor începe să înțeleagă că tu nu te joci. Vei demonstra seriozitate și implicare, hotărâre și dăruire. Aspectul și atitudinea agentului din fața clientului sunt iarăși lucruri esențiale. Ca să funcționeze așa cum trebuie, o agenție imobiliară are nevoie de investiții pe măsură. Lumea se întreabă de multe ori de ce trebuie să plătească un comision, din punctul lor de vedere așa mare, pentru doar trei vizionări. Ceea ce nu știu aceștia este că acele trei vizionări vin din zeci de mii de oferte, pentru care s-au consumat mii de telefoane, pentru care niște oameni au consumat sute de ore de timp de lucru și zeci de rezervoare de combustibil. În plus, ca să extragi cele trei oferte este necesară experiența agentului imobiliar, care s-a căpătat și ea într-un timp lung și cu efort mare. Oamenii fac foarte puțini pași imobiliari într-o viață întreagă, mulți limitându-se la a-și cumpăra o locuință, așa că noi avem mare grijă de visele lor. – În lipsa unor instituții de învățământ specializate, cine se ocupă de pregătirea agenților imobiliari? – La fel ca în sport, un profesionist este pregătit de un alt profesionist. La fel ca în sport, un profesionist are nevoie de o pregătire sistematică și continuă. Conceptele pe care le avem sunt concepte proprii combinate cu cele mai performante viziuni de afaceri, iar implemetarea acestora ne aparține 100%. Vrem să ne pregătim oamenii pentru a fi agenți imobiliari de elită. Din cauza faptului că, în momentul de față, nu există o facultate sau o școală superioară pentru agenți imobiliari, încercăm să suplinim acest lucru prin training-uri regulate, la care participă fie un avocat sau un notar, fie un expert contabil sau un specialist în vânzări, comunicare sau comportament. Toate aceste lucruri aduc un plus de valoare relațiilor pe care le avem atât în familie, cât și la serviciu, iar un echilibru între planul personal și cel profesional maximizează eficiența și responsabilitatea lucrului cu dumneavoastră, clienții noștri. – Cum arată consilierul imobiliar perfect? – Un agent imobiliar profesionist trebuie să fie pregătit din toate punctele de vedere. Agentul imobiliar trebuie să fie atent la impactul pe care îl are asupra clientului, să știe să se prezinte, să știe să-și prezinte bine oferta, să transmită încredere partenerului de discuții, să fie extrem de bine pregătit din punct de vedere profesional, să-și poată evalua clientul din fața lui și să-i facă oferte adecvate. Spun lucrul acesta pentru că un agent imobiliar cu mentalitate de investitor, demonstrată prin faptul că are investiții proprii, generează mult mai multă încredere decât unul care doar își dă cu părerea.