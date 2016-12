Agenţii imobiliari, printre partenerii preferaţi de criminalii informatici

Agenții imobiliari, printre partenerii preferați de criminalii informatici

Angajații de call centere și agenții imobiliari sunt partenerii preferați de criminalii informatici, iar amenințarea cu închisoarea nu mai este un factor de descurajare, a declarat un fost condamnat pentru fraude online, potrivit publicației de specialitate itnews.com „Nimănui nu-i place la închisoare indiferent de ce se spune... dar nu reprezintă un stimulent suficient pentru a te îndrepta. La început mi-a fost frică să comit prima fraudă, dar după ce am făcut-o o dată, și apoi de mai multe ori, cu atât mai mult simțeam că niciodată nu voi fi prins“, a declarat fostul condamnat. Fostul criminal informatic, cunoscut sub numele de „T”, a explicat cum a fost încontinuu în căutarea de persoane care lucrau în cadrul call centerelor, cu scopul de a obține detaliile unui card de credit. „Aceștia erau majoritatea tineri, aveau un salariu mic, iar un ban în plus nu-i strică nimănui. Nu m-a raportat nimeni la poliție și încet, încet am ajuns să îmi dezvolt o rețea, iar la un moment dat, aveam atât de multe informații că nu mai aveam ce să fac cu ele”, a adăugat acesta. Agenții imobiliari, de asemenea, erau preferații piratului cibernetic, fiind mituiți să-i încredințeze cheile de la reședințele pe care le aveau în administrare. Ulterior, hacker-ul folosea adresa pentru a comanda și livra diferite bunuri cu cărțile de credit duplicate. Hacker-ul a mai explicat că nu avea nevoie de mai mulți agenți imobiliari: unul singur era suficient, din moment ce un singur agent poate avea în administrare peste 50 de locuințe.