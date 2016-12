Agenţia Spaţială Europeană a admis că un hacker român le-a spart serverele

Agenția Spațială Europeană a admis că un hacker român le-a spart serverele

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Agentia Spatiala Europeana (ESA) a recunoscut ca mare parte dintre serverele sale au fost atacate de un hacker "priceput" din Romania, potrivit Hotnews. Duminica, hackerul roman, sub numele TinKode, a postat pe blogul sau o lista de adrese de e-mail, care par a apartine angajatilor de la agentie, plus parolele de logare pe serverele FTP. Hackerul nu si-a dezvaluit metodele prin care a intrat in posesia informatiilor. Atacul a fost confirmat de ESA. Purtatorul de cuvant al agentiei, intr-un interviu, a declarat ca atacul a afectat in principal servere de e-mail, care erau dedicate transmiterii de informatii intre Agentie si partenerii sai. Astfel ca atacul nu a afectat structura intreaga sau site-ul principal. Acesta a adaugat ca in general atacul a compromis numai securitatea serverelor publice, insa acesta nu este un indicator al sigurantei pentru viitor si a promis o imbunatatire a nivelului de securitate. Lucrarile si datele stiintifice nu au fost afectate.