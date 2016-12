Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Concert Direcția 5 în Cafe D’Art Sâmbătă, de la ora 22,30, Direcția 5 va concerta în Cafe d’Art. Girls Night în Club Wish Reprezentantele sexului frumos sunt așteptate sâmbătă seară, în Club Wish, la Girls Night Out. Momente unice, băuturi delicioase la prețuri promoționale și o muzică de excepție mixată de DJ Pitty G. Fashion Playboy Party în Club The Bank Astăzi sunteți invitați în Club The Bank la Fashion Playboy Party, o prezentare de modă cu vedete Playboy. Vestimentația și accesoriile iepurașilor Playboy sunt realizate de Adrian Pescariu. Stand-Up comedy cu Tibi Neuronu Ai chef de o seară specială de stand-up comedy? Ești așteptat duminică, de la ora 20,00, în Cafe d’Art Scena la un show de stand-up comedy cu Tibi Neuronu, un comediant care a făcut senzație în toată țara. Este cunoscut pentru filmulețele „Show Time” și interviurile difuzate la TV sugestiv denumite „România beată”. Umorul se servește cald duminică, 20 februarie la Cafe d’Art Scena. (N.B)