Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Stand-up comedy și concert Maximilian. Clubul Vansses organi-zează sâmbătă, 12 februarie, petrecere de Valentine’s Day cu un concert live Maximilian și un spectacol de stand-up comedy cu Cătălin Bordea de la Cafe Deko. Super-petrecere de Valentine’s Day. Sâmbătă, 12 februarie, Club Two organizează petrecerea de Valentine’s Day. Cel mai fashion și romantic cuplu va avea parte de o cină romantică la Restaurantul Cafe Cafe. Masa cu cea mai mare consumație va fi dusă acasă cu limuzina, unde se va delecta cu o sticlă de șampanie. Week-end dedicat iubirii. Dacă ești singur și vrei să te îndrăgostești de viață în week-end-ul dedicat iubirii, ești așteptat la Captain Cook! Valentine’s Day cu Daniela Crudu și Mihai Mitoșeru. Sâmbătă, 12 februarie, clubul The Bank îi are invitați speciali pe Daniela Crudu și Mihai Mitoșeru. Dragostea va învinge în această seară, iar cei mai curajoși se vor căsători pentru o noapte. Valentine’s Day cu live band. Club Next lansează sâmbătă, 12 februarie, invitația la Valentine’s Day Party. Muzica și buna dispoziție vor fi asigurate de live band Styng Ray. Super-oferte la băuturi, concurs de karaoke și multe alte surprize. Serată armânească cu Pindu și Steaua di vreari. Sâmbătă, 12 februarie, clubul Van Frans organizează o serată armânească la care va concerta formația Pindu. Invitați speciali: Steaua di vreari. În 20 de ani de activitate artistică, formația Pindu a lansat 23 de albume, pe care le puteți asculta gratuit pe internet. Valentine’s Day Party cu DJ Se-bastienG. Sâmbătă, 12 februarie, sunteți invitați la o super petrecere de Valentine’s Day în Club Vision by Sejho cu un nou proiect marca DJ SebastienG. Ca să fie petrece-rea perfectă, fetele au intrarea liberă, iar astfel toată lumea are posibilitatea să își facă un iubit/ă în această zi specială. The Model, Minus și Bogdan mixează în Club Motor. Sâmbătă, 12 februarie, de la ora 23,00, sunteți invitați în Club Motor, unde vor mixa The Model, Minus și Bogdan. Intrarea este liberă. Găsește-ți jumătatea la Valentine’s Day Party. Sâmbătă, 12 februarie, ești invitat la Valentine’s Day Party în La Bebe, unde ai ocazia să îți găsești perechea măcar pentru o noapte. Cuba Libre, Sex on the beach și B52 shot la numai 6 lei. Praetor lansează albumul „Nomad“. Praetor din Veritasaga lansează albumul său de debut intitulat „Nomad” sâmbătă, 12 februarie, în Club Heaven’s Hell. Alături de el va concerta și trupa Zeppelin, formată din Serafim (Funktastics), Ortega și Koma, iar de dj-ing și afterparty se va ocupa Dj Undoo. Concertul este programat pentru ora 21,00, iar prețul unui bilet este de 15 lei. Happy Valentine’s week-end în Karaoke Cafe. Weekend-ul acesta sunteți invitați să petreceți dragostea în stilul Karaoke Cafe! Se pregătesc concursuri incitante cu premii surpriză și distracție la maxim pe ritmuri incendiare! Concert Anti-Valentine’s Day cu Țapinarii. Duminică, 13 februarie, în Club Doors va avea loc concertul tematic al trupei Țapinarii - Anti-Valentine’s Day. Cei prezenți vor asista la această „luare de poziție” cu privire la o sărbătoare din ce în ce mai populară în România. (N.B.)