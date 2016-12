Agenda clubbing

r Sâmbătă, 29 ianuarie, poți să te distrezi la Hafen Cafe cu Acropolis Band, iar Marian Sax, un saxofonist de succes revine la Hafen Cafe duminică, 30 ianuarie, alături de Adi Jiga! Concertul începe la ora 20:30, iar intrarea la ambele evenimente este liberă. r Duminică, 30 ianuarie, de la ora 21.30, la Cafe D’art are loc o seară folk susținută de Walter Ghicolescu (voce, chitară, muzicuță) și Adrian Grădinaru (vioară, chitară). Biletul costă 20 de lei achiziționat înainte de ziua concertului și 25 de lei în ziua concertului. r Sâmbătă, 29 ianuarie, de la ora 21.00, e Funked Night în Heaven’s Hell Club, DJ Remus și XPL fiind pregătiți cu un playlist cuprinzând rock, hip hop, reggae, dnb, dubstep, R’N’B, jazz și altele.Intrarea este liberă pentru fete, iar pentru băieți este 5 lei. r La Club Next, sâmbătă, 29 ianuarie, e Next Style Party cu trupa Styng Ray, compusă din Cosmin (chitară și voce), Andrei (clape) și NRS (percuție). Trupa va interpreta live cover-uri după melodii consacrate. r Sâmbătă, 29 ianuarie, la Karaoke Cafe se dansează salsa, fanii genului putând avea parte de distracție pe cinste pe ritmuri latino-americane. r Tot sâmbătă, 29 ianuarie, în Club Vansses e seară cu muzică electronică, invitații serii fiind DJ Mase, desemnat cu warm-up-ul, DJ Optick și DJ Alex & DJ Cip. r CRBL va susține un concert sâmbătă, 29 ianuarie, în Club Wish. Intrarea este liberă pentru fete.