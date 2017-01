Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Doors Iubitorii de muzică blues sunt așteptați pe 20 noiembrie, în Club Doors, la un concert live susținut de Corneliu Stroe & Foxy Lady Band. Evenimentul este programat pentru ora 21.30. Club Wish Sâmbătă, 20 noiembrie, la Club Wish susțin un concert live DJ Project și Giulia. DJ Project este una din cele mai apreciate trupe românești, având o activitate de peste 10 ani, piesele lor fiind mereu prezente în clasamentele de specialitate. White Club & Cafe Sâmbătă, 20 noiembrie, White Club & Cafe continuă seria petre-cerilor tematice cu Al Capone Party. Se recomandă costume adecvate, pentru a intra cât mai bine în atmosfera propusă de organizatori. Club Next Iubitorii muzicii rock sunt aș-teptați în fiecare duminică, de la ora 21.00, în Club Next pentru Rock Night. Heaven’s Hell DOC concertează sâmbătă, 20 noiembrie, în club Heaven’s Hell (fostul restaurant Nord) începând cu ora 21.00. Alături de el, se află Deliric1 și Vlad Dobrescu. În warm-up și afterparty: XPL.