Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Next Duminică, 3 octombrie, la Club Next, de la ora 22.00, e Live Piano Lounge - Luxury Covers Night. Concertul va fi susținut de Mihai (membru al trupei The Jacks) și Robert (Laurențiu Duță band). Informații suplimentare și rezervări la 0724.132.053. Crema Summer Club Crema Summer Club organi-zează sâmbătă, 2 octombrie, ultima petrecere din acest an. Invitați sunt David Deejay și Dony. Ultimul material discografic al celor doi se intitulează „Temptation” și a fost unul din hiturile acestei veri. Pentru informații suplimen-tare și rezervări: 0755/996.600.