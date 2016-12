Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Papa la Șoni Vama Veche În perioada 6-8 august, restaurantul Papa la Șoni din Vama Veche este gazda concertului „Folk’n Vama - Gala in memoriam Nicu Vladimir.”. Trupa Fără Zahăr va concerta pe 7 august, iar in ultima seară, pe 8 august, vor cânta cei de la Țapinarii. Bibi Bistro, Vama Veche Sâmbătă, 7 august, spectacolul Noaptea Devoratorilor de Publicitate poposește în Vama Veche, la Bibi Bistro. Evenimentul începe la ora 22.00 și se întinde pâna aproape de dimineață, în jurul orei 4, când va începe al patrulea și ultimul calup publicitar. Din programul show-ului mai fac parte un moment pirotehnic și un mini-concert folk. Club Vision Neptun Lucian Bărbulescu va mixa din nou în Club Vision din Neptun sâmbătă, 7 august. Lucian Bărbulescu poate fi ascultat în fiecare seară de joi, între 22.00 și 01.00 la VibeFM. Intrare: 10 lei până la ora 24.00 și 20 lei după miezul nopții. Rezervări la 0748.221.753 și 0748.221.843. Kudos Beach La Kudos Beach Mamaia e week-end cu petreceri și invitați de seamă. Sâmbătă, 6 august, vor mixa pe plajă la Kudos Rosario Internullo, Proof și Mahony, iar duminică, 7 august, va putea fi ascultat Rosario Internullo alături de DJ Ralf. Kristal Summer Club Sâmbătă, 7 august, la Kristal Summer Club Mamaia, se vor afla la pupitrul de mixaj Cristi Cons și Noi Doi. Petrecerea începe după ora 23.00, iar intrarea este liberă. Club Summer Crush La Club Summer Crush din Mamaia are loc, pe 7 august, o petrecere bazată pe un nou concept – „Ultra Smile Tunning Party”. Sloganul serii este „Petreci și întinerești” cu Summer Crush și Allergan Medical Aesthetics! Participantele la această petrecere pot câștiga unul din cele zece tratamente cu Juvaderm Ultra, un produs de ultimă generație ce dă contur și volum buzelor și care este folosit de celebra Angelina Jolie. Pentru rezervări și informații suplimentare: 0724.918.263, 0733.988.556. Hanul Piraților Cea de-a treia ediție a The Mission Dance Weekend va avea loc în acest sfârșit de săptămână, pe plaja Hanul Piraților din Năvodari. Astfel, pe 7 august, alături de Fatboy Slim vor concerta Khidja și Bogdan. De efectele vizuale se va ocupa Corruptdream. Cafe del Mar La Cafe del Mar Mamaia se desfășoară sâmbătă, 7 august, între orele 11.00 și 17.00, o prezentare de costume de baie. Ultimele tendințe în materie de costume de baie vă vor fi prezentate de Gina Pistol, Laurette, Roxana Tănase, Mihaela Dinu, Livia, Raluca Ogică, Ramona Lazuran și Roxana Paraschivoiu. Informații suplimentare și rezervări la 0724.689.438 si 0735.102.010. Terasa IpaNera Gemini Bros vor mixa pe terasa IpaNera sâmbătă, 7 august. Gemini Brothers sunt doi frați care au debutat în 2001 în clubul The Web din București, mixând alături de dj-i Marika și Vasile. De atunci, cei doi au luat parte la o sumedenie de evenimente, iar mix-urile lor au fost difuzate la posturi de radio precum Radio 21, MixFm și Radio Sky Constanța. Informații suplimentare și rezervări la 0754.749.498. La Mania Daca vi s-a făcut cumva dor de W!ld, simpaticul DJ francez, iată-l că revine în Mamaia, pentru a-și onora rezidența în La Mania. Jay West a mixat de 1 Mai și nu avea cum să nu semneze condica și în miez de vară. Sâmbătă, 7 august, DJ W!ld și Jay West se reîntorc în România pentru încă o noapte de distracție și muzică bună. Petrecerea începe la ora 01:00 AM. Prețul de intrare este de 30 lei.