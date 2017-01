Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Summer Crush Mamaia Sâmbătă, 26 iunie, ora 15.00, sunteți invitați la deschiderea oficială Crush Beach. Eveni-mentul va fi marcat printr-un fashion show semnat Cătălin Botezatu, iar la pupitrul de mixaj se va afla DJ Kokko. Pentru rezervări: 0724/918.263. Club Stage Vama Veche Trupa The Amsterdams (post punk/power pop/indie) va susține un concert live în Club The Stage din Vama Veche în această sâmbătă, pe 26 iunie. Formația e compusa din Andrei Hațegan (voce, synth), Ovidiu Bejan (chitară, backing vocals), Augustin Nicolae (bass, backing vocals), Andrei Ungureanu (chitară) și Vlad Stoica (tobe). Intrarea este liberă. Pentru rezervări: 0746/049.458. Tan Tan Summer Club Alessia (Elena Baboia) va concerta în Tan Tan Summer Club sâmbătă, 26 iunie. Ultimul single al artistei, „Boro Na Sou Po”, a fost primit foarte bine de public și are toate șansele să ajungă unul din hit-urile verii. Alessia a colaborat cu 3Sud Est, Play&Win și Bob Taylor. La eveniment se vor afla alături de ea DJ Oldskull și DJ Stanca. Tarif intrare: 15 lei. Pentru rezervări: 0720 TAN TAN. Ibiza Summer Club Sâmbătă, 26 iunie, sunteți invitați la concert live Alexandra Stan în Ibiza Summer Club din Mamaia. Tânăra și talentata cântăreață din Constanța lucrează la primul ei album, iar ultimul său material discografic se intitulează „Lollipop”. După concert urmează un show XXX susținut de fetele de la Budoar. Rezervări: 0762/147.061. La Mania Sâmbătă, pe 26 iunie, în Club La Mania va mixa DJ W!ld, dupa warm-up-ul facut de Alexandra începând cu ora 23.00. DJ W!ld a mai mixat în La Mania la petrecerea de 1 mai, iar anul acesta va fi rezidentul clubului. W!ld a mixat în cele mai fierbinți cluburi din lume, iar anul acesta a fost desemnat rezident Circo Loco DC-10, alături de Zip, Seth Troxler și Jamie Jones.