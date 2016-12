Acasă la Moş Crăciun

Acasă la Moș Crăciun

Sâmbătă, 18 Decembrie 2010

Laponia este localizată în nordul Europei și se întinde pe teritoriul a patru state: Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia. Majoritatea teritoriului se găsește lângă Cercul Polar. Coasta vestică este constituită din fiorduri, văi adânci, munți și ghețari, iar altitudinea maximă o atinge Muntele Kebnekaise (2111 m) în Suedia. Rovaniemi este capitala Laponiei, fiind situată lângă Cercul Polar și locul unde Aurora Boreală poate fi văzută de 200 de ori pe an. Cu opt sezoane diferite, oferă o variată gamă de activități recreative. Totodată, este reședința oficială a lui Moș Crăciun, locul unde se poate sărbători Crăciunul în fiecare zi. Santa Claus Village, situat la nord de Rovaniemi, este considerată de cârcotași o capcană turistică. De ce? Păi cine poate rezista tentației, în condițiile în care șansa de a-l întâlni pe Moș în persoană e privilegiul norocoșilor. Satul include diverse atracții tematice, frumoase sculpturi de gheață și un derdeluș pentru copii. De asemenea, un parc de distracții subteran cunoscut sub numele de Santapark, situat, însă, la mică distanță de satul lui Moș Crăciun. Activitatea preferată de călătorie în Rovaniemi este o plimbare cu sania trasă de reni. Turiștii pot vizita o fermă locală de reni, unde pot experimenta modul tradițional de călătorie în Laponia. Seara, după plimbarea cu sania trasă de cai de data aceasta, prin pădurea de zăpadă, turiștii revin la fermă pentru o băutură fierbinte în jurul unui foc de tabără și o sesiune de povești cu păstorii de reni din Laponia Arctic. Biroul Poștal al lui Moș Crăciun permite comandarea unei scrisori originale de la Moș către copil și prietenii acestuia, pentru următorul an. Pentru cei pasionați de pescuitul la copcă, există un traseu de patru ore pe lângă lacurile înghețate. Aventura costă cam 145 de euro. Însă ce înseamnă o vacanță în ținutul alb fără sania trasă de câini? Un safari husky, cu o durată de două ore și jumătate, poate costa până în 100 de euro. Pentru 107 euro se poate face safari cu snowmobilul prin pădurea înzăpezită. Alte experiențe fantastice sunt vizitele la Snow Village, unde totul este sculptat în gheață, precum și schiatul pe pârtiile Campionatului Mondial.