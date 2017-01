ABC de agăţat...

ABC de agățat...

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu avem cine stie ce secrete. Nici nu te trimitem la yoga, nici contorsionista nu trebuie sa fii si nici sa iei cursuri de dans. Ci iti enumeram reguli de bun-simt, pe care le stii cu siguranta, dar care trebuie repetate. Ca nu strica.Haina face pe omDa, am vrea sa te putem minti ca important e sufletul, ca personalitatea conteaza si ca pe el nu-l intereseaza decat caracterul tau minunat. Dar nu putem. Asa ca o spunem pe sleau: ambalajul conteaza, cel putin la primul contact. Vei vedea, mai tarziu, ca el va continua sa conteze. Asadar, nu veni nici in treningul lalai in care stai pe canapea, dar nici ca o piti. Rochia aia de tipa pe tine, care nu te lasa sa te apleci fara sa te lase cu jumatate din fese in bataia vantului, tine-o in dulap. Eventual pentru serile in doi pe care le veti petrece acasa si pentru cand te vei decide tu sa-i faci un numar de striptease.De asemenea, nu incerca sa le concurezi pe fetele de la festivalul de la Rio nici la capitolul machiaj. Sexy, da. Bling, bling, pom de Craciun, nu! Regula de aur: less is more. Da, chiar si cand iesi la agatat.Trebuie sa te simti bine in ceea ce porti. O rochie fluida, care cade frumos pe tine si care naste dorinta in privitor de a vedea ceva mai mult decat ceea ce expui.Ai incredere in tine si atuurile taleScoate-ti din cap ganduri de genul "Nu se uita ala la mine! N-am nicio sansa." Din pacate, nu te-ai insela. Dar tocmai din cauza defetismului tau. Inconstient, transmit semnale negative, ca si cum ai avea o pancarta agatata de gat pe care scrie "sunt naspa!".In amor functioneaza o lege imuabila: "Iubeste-te ca sa te iubesc". Daca nu te iubesti tu, de ce as face-o eu? Asadar lucreaza la tine. Gaseste-ti calitatile si marseaza pe ele.Nu vorbi ca o moara stricata!"Eu cand aveam 5 ani si m-am imbolnavit de varicela", "intr-o zi ai mei mi-au adus un catel si impreuna cu verisoara mea Alina...", "Ador muzica latino! La chefuri nu stau o clipa jos si sa vezi ce chestie mi s-a intamplat odata cu un tip la o petrecere a firmei". Dupa asemenea amintiri in cascada, mare lucru daca tipul nu striga dupa ajutor. Lasa-l si pe el sa te intrebe, lasa-l sa marcheze puncte, seductia e un joc pentru doi, nu pentru unul. Dai, primesti, dai, primesti. Daca exista un dezechilibru, partida e ratata. Fii subtila, fa glume, dar nu exagera. Ah, si nu fi prea critica!Nu fi prea de treabaAsta ar putea sa-ti para bizar, dar o fata care da senzatia de sora, de prietena cea mai buna, de "gasca" va sfarsi prin a fi exact asta. Prietena. Amica. Fii cool, flirteaza, joaca-te. Dozeaza interesul si jocul nepasarii. Nu vrea un partener de dus la meciuri si la bere. Vrea o iubita. Cineva de iubit, nu cineva cu care sa spuna bancuri porcoase. Sigur, puteti face si asta. Dar mai tarziu.(sursa:www.flu.ro)