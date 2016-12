A profitat de o chichita legislativa! Si-a luat o super-vila cu 16 dolari

Un american ramas pe drumuri s-a ales cu o casa de 300.000 de dolari, dupa ce a citit cu atentie o lege referitoare la drepturile de proprietate in Texas si a depus la primarie un formular de numai 16 dolari, cu ajutorul caruia a intrat in posesia casei.Informatia inseamna putere si, mai nou, si avere. Aceasta pare sa fie lectia pe care ne-o da americanul Kenneth Robinson, care, de pe drumuri, a ajuns sa locuiasca intr-o vila evaluata la 300.000 de dolari. Barbatul a aflat ca proprietarii respectivei locuinte au fost evacuati, pentru ca nu si-au platit ipoteca la timp, iar banca nu a reusit sa gaseasca un cumparator si a dat si faliment. Dupa ce a citit o lege a statului american Texas, referitoare la drepturile de proprietate in asemenea conditii exceptionale, barbatul a descoperit ca legal casa nu mai apartinea nimanui si putea sa o solicite cu ajutorul unui simplu formular de 16 dolari.Casa are puține obiecte de mobilier șI utilitățile nu funcționează, pentru că toate contractele pentru curent, gaze, apă, cablu etc. au fost închise de proprietarii de drept când au fost evacuați, iar Robinson nu a avut bani pentru a le redeschide. Noii vecini ai americanului nu sunt nici pe departe la fel de încântați ca șI el că a reușit să profite de o lege în acest mod. Mândri de cartierul lor îngrijit, locuit numai de familii liniștite, ei au mers până într-acolo încât să cheme poliția, acuzându-l pe Robinson că stă ilegal în casa respectivă. "Cum poate să spună că e casa lui? Stă abuziv aici. Dacă vrea casa, să o cumpere, cum am făcut cu toții. Fă rost de bani șI cumpără-ți o casă, așa funcționează lucrurile", a declarat Leigh Lowrie, unul dintre vecinii nemulțumiți, citat de "Daily Mail". Cât despre Kenneth Robinson, el le râde în față șI le flutură pe sub ochi legea scoasă la imprimantă. Ba mai mult, el nu se mulțumește numai cu dreptul de a locui în casă, ci vrea ca numele lui să fie trecut în contractul de proprietate, ceea ce, conform aceleiași legi defectuoase, este fezabil. "Vreau să fiu proprietar din toate punctele de vedere. În acest moment, eu dețin această casă, eu sunt proprietarul. Nu este mersul firesc al lucrurilor, dar este o variantă. Nu contează că multă lume nu știe de ea", a explicat Kenneth Robinson. Conform legislației statului Texas, el nu poate fi dat afară decât dacă proprietarii de drept au bani pentru a achita integral ipoteca, caz foarte puțin probabil. Dacă va continua să stea acolo în următorii trei ani, dorința lui Robinson se va împlini șI, potrivit legii, va deveni proprietar cu drepturi depline asupra casei, pe care va putea să o șI vândă.