A MURIT unul dintre cei mai RENUMIŢI DJ din lume

A MURIT unul dintre cei mai RENUMIȚI DJ din lume

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre cei mai cunoscuți DJ din industria muzicală internațională a decedat la vârsta de 48 de ani, din cauza complicațiilor medicale provocate de o tumoare cerebrală, a anunțat impresarul artistului.Austriacul, câștigător al unui premiu Grammy, a murit la New York. Originar din Viena, Rauhofer, cunoscut în industria muzicală și sub pseudonimul, care locuia la New York de la începutul anilor 1990, a câștigat în anul 2000 un premiu Grammy pentru remixul unui cântec celebru lansat de cântăreața americană Cher, intitulat "Believe". Peter Rauhofer este renumit și pentru remixurile altor piese lansate de artiste celebre, precum Madonna, Britney Spears și Rihanna, scrie realitatea.net.