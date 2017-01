A început numărătoarea inversă pentru Stufstock Greenfest Vama Veche

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cincizeci de trupe de heavy metal, rock, punk, jazz sau electro, printre care Cradle of Filth sau Toy Dolls vor urca pe scenele Stufstock Greenfest de la Vama Veche, festival ce se va desfășura în perioada 16-19 august. Trupa de metal Cradle of Filth va cânta pe scena de la Vama Veche în prima zi a festivalului, când vor concerta și trupele românești Coma, Altar sau Luna Amară. Ziua de joi (16 august - n.r.) este dedicată concertelor mai dure de rock sau metal. Organizatorii menționează că mulți dintre cei care intră pe forumul festivalului se întreabă dacă vor cânta într-adevăr Cradle of Filth, pentru că biletul este prea ieftin. Pe 17 august vor concerta britanicii de la Toy Dolls alături de Zdob și Zdub, Zob, Timpuri Noi sau E.M.I.L. În cea de-a treia zi va concerta trupa din SUA The Dandy Warhols. Tot pe 18 august vor urca pe scena de la Vama Veche Phoenix, Kumm, Travka sau Niște Băieți. Cap de afiș al ultimei zile a festivalului vor fi cei de la Defunkt, dar vor mai concerta și Mircea Baniciu sau Fusion Core. Mirel Stoica, product and asistent manager Stufstock, a spus că este probabil ca membrii trupelor Cradle of Filth, Dandy Warhols, Toy Dolls și Defunkt să fie cazați în Mangalia, la hotel „President”, de patru stele. Trupele românești vor fi cazate în Olimp, la hotel „Belvedere”. Înaintea începerii concertelor de pe scena de la Marina Park, DJ-ii Vania, Marika și Unu vor încălzi atmosfera. Pe 17 august, va susține un recital trupa Blazon, iar pe 18 august, formația Bau. Ultimul răsărit de la Stufstock va fi acompaniat de Electro Griot. O noutate a ediției din acest an este că cei care vor veni la eveniment vor putea campa la Marina Park, iar prețul unei zile de campare este de 5 lei. Bilete la festival vor putea fi cumpărate de pe www.bilet.ro , www.ticketpoint.ro și www.bilete.ro , dar și din punctele de vânzare de la Vama Veche. Prețul unui abonament pe toate cele patru zile este de 80 lei, iar cei care vor să cumpere bilete pe o singură zi vor plăti pentru 16 august 25 lei, iar pentru 17 august 30 lei. Biletul pentru cea de-a treia zi este cel mai scump, de 50 lei, iar biletul pentru ultima zi este cel mai ieftin, de 20 lei. Vârsta minimă de acces la festival este de 14 ani, iar cei sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult care să aibă biletul sau brățara de acces la festival. Copiii sub 10 ani au acces liber în incinta festivalului, numai însoțiți de un adult. Persoanele care au peste 60 de ani beneficiază de intrare liberă, dacă prezintă un act de identitate. Toma a menționat că în primul an au avut 10.000, 15.000 de spectatori, pentru ca la a treia ediție să vină „atât de multă lume încât ne-am luat-o”, pentru că distrugeau ce încercau să salveze, Vama Veche. Anul trecut, când pentru prima dată spectatorii plăteau bilet, au venit 5.000 de spectatori în momentele de vârf, iar anul acesta organizatorii vor să vină „10.000, 11.000 de oameni, nu 20.000". Trupe mai puțin cunoscute vor cânta într-o nouă secțiune, ”Off”, pe scena de la Papa la Șoni. Formațiile care vor susține concerte în acest program sunt The Others, Vive la Noise, Mauser, Evo, Mushroom Story, Talking Drums, Tep Zepi, The Amsterdams și the Mood. Deși își anunțase prezența la festival, trupa americană Bloodhound Gang nu va mai participa la eveniment din cauza unor probleme interne cu bateristul Adam Perry, care a părăsit formația. O altă modificare în program este legată de concertul de răsărit din dimineața de 19 august, când trebuia să cânte Abdoulaye Diabate, dar acesta va lipsi din cauza unor probleme de sănătate. 