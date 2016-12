A dat navala peste Papa Benedict

Ştire online publicată Vineri, 04 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Micutul a fentat agentii de paza si s-a strecurat direct pe scena, unde s-a dus direct la Suveranul Pontif, care i-a dat binecuvantarea. In cadrul audientei generale pe care a tinut-o Papa Benedict al XVI-lea, un pusti de origine braziliana, in varsta de sase ani, a reusit sa incalce protocolul de la Vatican. Micutul i-a fentat pe agentii de securitate si a zbughit-o din multime direct pe scena unde se aflau Suveranul Pontif si ceilalti prelati. Desi gestul baietelul i-a pus pe jar pe agenti, situatia s-a calmat imediat. Papa Benedict al XVI-lea i-a zambit larg indraznetului pusti, a schimbat cateva cuvinte cu el, l-a binecuvantat si apoi l-a trimis la locul lui. Baietelul s-a retras foarte fericit, sub privirile tuturor celor prezenti, care l-au aplaudat la scena deschisa. Citeste mai departe...