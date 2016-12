90.000 de mame rămân fără indemnizaţie dacă se reduce la un an concediul maternal

90.000 de mame rămân fără indemnizație dacă se reduce la un an concediul maternal

Aproape 100.000 de mame aflate în concediu maternal nu vor mai primi anul viitor indemnizația pentru creșterea copilului, dacă Guvernul va aproba măsura propusă de FMI de a reduce durata concediului maternal la un an. Datele Ministerului Finanțelor arată că 198.000 de persoane sunt în prezent în concediu maternal, din care peste 90.000 au copil cu vârsta de până la un an. Potrivit legislației muncii, pot solicita acordarea indemnizației de creștere a copilului doar persoanele care au realizat venituri profesionale impozitate o perioadă de 12 luni în ultimul an anterior datei nașterii copilului. În prezent, 60% dintre mame primesc indemnizația minimă, de 600 de lei lunar, în timp ce restul încasează, în medie, aproximativ 1.300 de lei lunar. În varianta propusă de ministrul Muncii, Ioan Botiș, ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să primească timp de un an 85% din salariu și apoi să fie încurajate să se întoarcă la serviciu, primind 500 de lei lunar, timp de încă 12 luni, economia realizată la buget s-ar ridica la 465 milioane de lei.