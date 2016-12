7D cinema taie respiraţia turiştilor veniţi pe litoral

7D cinema taie respirația turiștilor veniți pe litoral

Șoareci care trec printre picioarele tale, animale care te stropesc atunci când strănută, vântul care-ți suflă cu putere în ceafă, lilieci care intră în tine, sunt câteva din efectele speciale pe care le trăiești dacă mergi la film. Imaginea tridimensională și scaunele care se mișcă pe mai multe planuri fac parte din noua tehnologie 7D. Dacă v-ați săturat de plajă, de terase, magazine sau baruri, puteți merge în stațiunea Mamaia, zona Cazino, să vedeți filme la dimensiunea 7D. Filmulețele combină tehnologia 3D cu senzații tactile sau olfactive. Asta înseamnă că veți simți pe pielea voastră stropii de apă, când cineva din film strănută, vântul care suflă cu putere sau animale și obiecte care intră în tine. „În timpul filmului, sca-unele se mișcă pe mai multe planuri. Avem mai multe efecte. Unul este cu un șoarece, și ai impresia că-ți mișună pe la picioare, pentru că în scaun este încorporat un mic dispozitiv care te atinge atunci când apar animalele pe ecran. Mai avem efectul strănutului, când cineva strănută în film, dar tu ești stropit pe bune, grație dispozitivului din sală sau efectul liliecilor, când simți că mamiferul zboară foarte aproape de tine”, ne explică Marian Aurelian Ciuc, cel care dă bilete la film. Un efect care-i bagă în sperieți pe turiști este acela în care cineva încearcă să te prindă, iar dispozitivul din scaunul pe care stai chiar te atinge, amplificând spaima. Ochelarii pe care-i primești înain-te de vizionare îți dau senzația că faci parte din acțiunea filmului. Distracție în sală, amuzament afară Sala de cinema are 12 locuri, un sistem de boxe 5.1, două boxe încorporate în scaun, plus alte mici dispozitive care amplifică trăirile. Efectele sunt senzaționale, spun turiștii care ies din sala de cinema, iar încasările pe mă-sură, recunosc angajații. „Suntem prima dată în stațiunea Mamaia, dar pe litoral suntem de doi ani. Avem clienți mereu”, ne spune Marian Aurelian Ciuc. După ce au vizionat „Caruselul din munți”, Ana și Adi din Focșani au ieșit încântați și îngroziți în același timp. „Zici că e ca-n realitate”, afirmă Ana, în timp ce Adi ne spune că se aștepta la altceva. Dacă persoana care te însoțește la plimbare în stațiune se află în sală, nu te vei plictisi așteptând, pentru că ai posibilitatea să râzi copios de prietenul tău. În exteriorul mini-cinemaului este poziționat un ecran, unde îl poți vedea pe camarad cum are fața îngrozită, cum se ferește, se sperie, țipă cu putere sau își ridică picioarele. Râsetele spectatorilor sunt pe măsura trăirilor celor din sală. Opt filme pentru turiști Mini-cinema-ul amenajat în stațiune este locul ideal pentru o experiență de neuitat. Dacă vrei să mergi la cinema și să simți că ești în mijlocul acțiunii, atunci trebuie să alegi unul din filmele de mai jos: „Cursa groazei”, „Gândacii uriași”, „Mina bântuită”, „Castelul blestemat”, „Caruselul din munți”, „Roboții soldați”, „Casa bântuită”, „Aventura din pădure”. Cei care intră primii în sală aleg, de regulă, filmul, care durează 4-5 minute, cele de scurt metraj, respectiv 12-15 minute, cele de lung metraj. Puteți viziona filmele de mai sus zilnic, între ore 14,00 - 01,00.