7 zile & 7 nopţi de Callatis

7 zile & 7 nopți de Callatis

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, a început cel mai vizionat festival al verii, controversatul Callatis, ce își propune să aducă în fața publicului români talentați din întreaga lume. Prezentatorii festivalului sunt Adelina Elisei și Dan Negru, vedete ale Antena 3 și Antena 1, care vor fi colegi de scenă timp de șapte zile, între 9 și 16 iulie. Festivalul din acest an aduce peste 100 de nume cu rezonanță din țară și din străinătate și o mulțime de evenimente noi, printre care, în premieră absolută primul salon al artiștilor români de pretutindeni, 22 de expoziții la care participă nume "grele", indiferent că este vorba despre pictură, sculptură, fotografie sau filme. O noutate este și concursul Miss Diaspora, la care telespectatorii au posibilitatea să voteze prin SMS sau prin internet. În fiecare seară, după spectacol, artiștii români vor afla „sentința" de la Dan Capatos și Cristina Cioran asupra recitalului pe care l-au susținut. Bătălia de la miezul nopții cu Capatos și Cioran promite a fi o confruntare între artiști și jurnaliști. Pe lângă artiștii români care vor concerta la Callatis, aici vor cânta formațiile 2 Unlimited, No Mercy, Rednex și Uniting Nation. În paralel cu festivalul, se va desfășura proiectul Callatis Internațional, care are ca scop promovarea stațiunii Mangalia, dar și a festivalului în șapte țări din Europa - Callatis Eurotur. Prezentarea se va desfășura sub forma unui spectacol intitulat EtnoSimfonia. Festivalul Callatis s-a deschis cu dans acrobatic Festivalul Callatis s-a deschis, aseară, cu un moment susținut de trupa de dans acrobatic Xtreme, o etalare de forță, flexibilitate și sincronizare perfectă a lucrului în echipă. Trupa este condusă de foștii campioni mondiali și europeni la gimnastică aerobică Mariana Mois și Dorel Gheorghe Mois, care, prin această trupă, propun un nou gen de spectacol, îmbinarea mai multor forme de artă - dans, muzică și teatru - cu acrobația și sportul, în special ramurile gimnasticii, un mix între acrobații spectaculoase și mișcări coregrafice de dans modern. „Este o combinație spectaculoasă de eleganță, forță și expresivitate, un adevărat balet aerian în care artiștii folosesc cercul acrobatic și eșarfele pentru a evolua la înălțime pentru ca apoi muzica antrenantă și momentele explozive să continue cu torente acrobatice care par imposibile la sol", a spus Dorel Mois.