7 superalimente ideale pentru sănătatea copiilor

„Superalimentele“ sunt pline de nutrienți care au multiple beneficii pentru sănătatea copiilor noștri. Unii specialiști consideră că nu este recomandat să ne concentrăm doar pe câteva produse sănătoase pentru hrana prichindeilor noștri, dar nimeni nu contrazice faptul că aceste alimente constituie adevărate bombe nutriționale. Așadar, chiar dacă puneți în farfuria micuțului un singur produs din acestea, tot este foarte bine, mai ales că așa îl deprindeți și cu un stil de alimentație sănătos. 1. Avocado Este singura legumă care conține grăsimi „bune” monosaturate care pot contribui la scăderea colesterolului „rău”, dăunător pentru inimă. Avocado este și o sursă extraordinară de fibre solubile ce ajută la stabilizarea zahărului din sânge. În plus, este plin de vitamina E, care ne protejează celulele de radicalii liberi. „Pasați avocado și amestecați cu puțină zeamă de lămâie verde sau lămâie galbenă și iaurt și întindeți pe pâine integrală, lipie, tacos sau folosiți-l ca sos pentru legumele consumate crude”, ne sfătuiește medicul Jessica Seinfeld. 2. Afinele Pline de vitamine, minerale și antioxidanți - substanțe care grăbesc eliminarea chimicalelor distrugătoare de celule, afinele pot ajuta la scăderea colesterolului, îmbunătățirea memoriei și în lupta împotriva anumitor tipuri de cancer. Aceste fructe micuțe oferă beneficii foarte mari, fie că le consumăm proaspete sau congelate. „Eu fac un piure violet din afine și spanac, pe care îl întind pe pâine integrală prăjită, tacos, chifle cu semințe, clătite sau negrese”, spune o mamă care a descoperit recent gustul afinelor. 3. Ovăzul Aceste cereale integrale cu un gust neutru pot ajuta la prevenirea acumulării zahărului în sânge și dă colesterolul „rău” afară din organism. „Consumați ovăz la micul dejun deoarece conține multe fibre și ne oferă multă energie. Înmuiați-l în lapte și puneți deasupra afine pentru un mod sănătos de a începe ziua”, ne recomandă nutriționistul Chase Lapine. 4. Somonul Acest pește de apă rece conține grăsimi sănătoase cunoscute sub numele de Omega 3 care pot reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare. Nutrienții săi pot să chiar să ne schimbe starea de spirit, binedispunându-ne, și să prevină pierderile de memorie. „Alegeți somon sălbatic pentru a reduce expunerea copilului la substanțe toxice precum PCB și mercur”, ne spune un alt medic, Jennifer Iserloh. 5. Spanacul O sursă excelentă de fier, cal-ciu, acid folic, dar și vitamina A și C, spanacul este foarte bun pentru oasele și creierul în creștere. „Este o legumă minunată, cu un gust nu foarte puternic, dar care se gătește foarte rapid. Puneți frunze de spanac în supe, ciorbițe, pasați-l în sosul de roșii și întindețil-l pe sandvișuri”, adaugă Iserloh. 6. Cartofii dulci Plini de vitaminele B, C și E, plus calciu, potasiu și fier, cartofii dulci sunt bogați în carbohidrați și fibre care fac ca digestia să se desfășoare în mod corect. „Cartofii dulci sunt foarte buni pentru a preveni acumulările de zahăr în sânge datorită acestui complex de carbohidrați. De asemenea, ei adaugă o dulceață subtilă mâncărurilor și «lucrează» mult pentru a contracara aciditatea roșiilor pe care unii copii nu o plac în sosurile pentru paste”, spune Chase Lapine. 7. Iaurtul Bogat în calciu și o sursă bună de proteine, iaurtul construiește oase și dinți puternici. Ajută digestia și lucrează împotriva bacteriilor dăunătoare din intestine. „Cumpărați iaurt degresat și adăugați voi fructe proaspete sau congelate. Evitați astfel zahărul din iaurturile cu arome. Este foarte cremos și răcoritor încât puțini copii îl refuză”, recomandă Jennifer Iserloh.