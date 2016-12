6 greşeli de neiertat în dormitor

6 greșeli de neiertat în dormitor

Sigur că sunt permise și greșeli din când în cândîn dormitor, dar niciodată acestea! Așa că trebuie să încerci să le eviți pentru a nu risca să-ți distrugi relația.1. Fără tehnologieOricine ar suna și orice film super ar rula în acel moment la tv, este o lipsă totală de respect să răspunzi la telefon sau te uiți la film în timpul unei partide de sex. Asta îl va face pe iubitul tău să creadă că nu mai ești atrasă de el și va trebui să lămurești cumva situația.2. Să întrerupi partida de sexDacă ești indispusă, mai bine nu dai curs invitației în dormitor. Deși uneori „pofta apare mâncând”, această regulă nu este valabil de fiecare dată, așa că nu îți pedepsi iubitul să te oprești exact când s-a încins atmosfera de tot.3. Aștepți ca partenerulsă facă totulTe întinzi frumușel pe spate și te bucuri de un tratament special...dar nu vrei să întorci „favorurile” sexuale? Foarte urât din partea ta! Trebuie să fiți amândoi la fel de activi în timpul partidelor de sex, mai ales dacă vrei să mai ai parte și data viitoare de tratament special.4. Să îl strigi cu un alt numeDacă ai fantezii cu noul coleg de la birou, fă bine și păstrează-le doar pentru tine. Ca să nu riști să îl strigi cu alt nume pe iubitul tău, mai bine nu mai spui nimic și te limitezi doar la gemete...de plăcere!5. Aduci jucării în pat fără să îi ceri părereaTe-ai gândit să îi faci o surpriză iubitului și să mai aduci un partener în pat...pe baterii? Este foarte probabil să se simtă jignit de gestul tău iar dacă are un simț al umorului bine dezvoltat probabil, în cel mai bun caz, doar se va amuza de situație.6. Nu simulaSingura persoană care are de pierdut în acest caz ești tu. Caută o modalitate de a-l refuza fără să îl jignești pentru că nu este în regulă să faceți sex dacă doar unul dintre voi doi are chef. Dacă este o problemă de natură sexuală care te împiedică să atingi punctul culminant este bine să discuți și cu el despre asta.(sursa:www.cosmopolitan.ro)