40 de ani de la formarea Queen. Primele cinci albume ale trupei, relansate

Ştire online publicată Miercuri, 16 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primele cinci albume ale formației Queen au fost relansate, cu ocazia sărbătoririi a patru decenii de la formarea trupei, potrivit unui comunicat, citat de Mediafax. Albumele au fost înregistrate la începutul anilor '70, în Londra, iar Queen a reușit să creeze cu ele un stil muzical revoluționar și unic, care a rămas și în prezent drept una dintre principalele surse de inspirație pentru muzica actuală. Teatral, imaginativ, divers, melodic și neprevăzut, pe scurt, Queen a creat un sound și o imagine proprie. Alături de contemporani precum Led Zeppelin și David Bowie, Queen a stabilit standardele rock-ului britanic în anii '70 și a devenit una dintre cele mai incitante și pline de energie trupe ale tuturor timpurilor, influențând în mod direct artiști actuali precum Foo Fighters, Axl Rose, Lady Gaga și Katty Perry. Albumele "Queen", "Queen II", "Sheer Heart Attack", "A Night At The Opera" și "A Day At The Races" au fost special remasterizate și fiecare va fi lansat sub forma unui CD standard, precum și ca produs de lux, într-un set ce include 2 CD-uri și conținut bonus. "Queen", recent nominalizat de Dave Grohl - solistul Foo Fighters - drept albumul său preferat din toate timpurile, a fost înregistrat în același studio în care David Bowie înregistra "Ziggy Stradust" Pentru că nu aveau resurse financiare, albumul s-a înregistrat în pauzele lui Bowie, așa că cei de la Queen au realizat albumul la 3.00 dimineața, după ce Bowie mergea la culcare. Queen este albumul lor cel mai "greu", influențat de The Who, Jimi Hendrix și Led Zeppelin și include unele dintre piesele lor cu cele mai multe influențe hard-rock, dar și pe cele mai pline de imaginație. Ca și celelalte albume ulterioare, niciun cântec nu seamănă cu celălalt. "Queen II" este, de fapt, începutul pentru trupa Queen, așa cum o știu toți. Albumul include primul lor hit, piesa "Seven Seas of Rhye". Coperta albumului a fost realizată de renumitul fotograf Mick Rock și a fost inspirată de un portret al actriței Marlene Dietrich. Imaginea a fost mai târziu adusă la viață în revoluționarul videoclip pentru piesa "Bohemian Rhapsody". "Sheer Heart Attack" a fost lansat în 1974 și a ajuns pe locul al doilea în Marea Britanie. Înainte de acest material, membrii Queen erau considerați cu precădere o trupă de heavy rock, însă acest album a experimentat cu o varietate de stiluri muzicale, inclusiv music hall, heavy metal, balade și ragtime. Piesa "Killer Queen", care spune povestea unei dame de companie din înalta societate, conține solo-ul de chitară de care Brian May este cel mai mândru. "A Night at The Opera", denumit astfel după filmul fraților Marx, este unanim considerat unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile. Cel mai scump album înregistrat la acel moment includea rock, operă, heavy metal, romanțe, balade, pop folk, jazz tradițional și chiar elemente din imnul național. Albumul include poate cel mai faimos cântec rock din toate timpurile, "Bohemian Rhapsody". Trupa Queen a înregistrat și primul promo pop oficial pentru "Bohemian Rhapsody", întrucât era în turneu și nu a putut să vină la Top of the Pops. În 1976, Queen s-a reîntors în studio pentru a înregistra "A Day At The Races", album compus de trupă într-un moment de maximă fericire și împlinire pentru muzicieni. Trupa Queen, a cărei carieră se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, din 1970 în 1991, a fost desemnată în 2007 "cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor", în urma unui sondaj organizat de BBC Radio. Format în 1971, de cântărețul Freddie Mercury, chitaristul Brian May, toboșarul Roger Taylor și basistul John Deacon, grupul a lansat 15 albume până la destrămarea sa, în 1991, după decesul lui Mercury din cauza maladiei SIDA.