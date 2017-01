32 de producători, în cursa pentru „Maşina anului 2008"

32 de producători, în cursa pentru „Mașina anului 2008"

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Societatea COTY („Car of the Year”) a anunțat candidații pentru cel mai râvnit trofeu din industria auto, „Mașina anului 2008". Juriul, format din 58 de jurnaliști auto din 22 de țări europene va desemna, în luna noiembrie, câștigătorul marelui premiu, dintr-un total de 32 de candidați. Pentru acest an, competitorii sunt Audi A5/S5, BMW X5, Chrysler Sebring, Citroën C-Crosser, Peugeot 407, Daihatsu Materia, Dodge Nitro, Fiat 500, Fiat Bravo, Ford Mondeo, Honda CR-V, Hyundai i30, Jeep Patriot, Jeep Wrangler, Kia cee’d, Land Rover Freelander 2, Lexus LS460/600h, Mazda2, Mazda CX7, Mercedes C-Klass, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Opel Antara, Peugeot 308, Renault Laguna, Renault Twingo II, SsangYong Actyon, Skoda Fabia, Smart ForTwo, Subaru Impreza, Toyota Auris, Volkswagen Tiguan și Volvo V70/XC70.Societatea COTY („Car of the Year”) a anunțat candidații pentru cel mai râvnit trofeu din industria auto, „Mașina anului 2008". Juriul, format din 58 de jurnaliști auto din 22 de țări europene va desemna, în luna noiembrie, câștigătorul marelui premiu, dintr-un total de 32 de candidați. Pentru acest an, competitorii sunt Audi A5/S5, BMW X5, Chrysler Sebring, Citroën C-Crosser, Peugeot 407, Daihatsu Materia, Dodge Nitro, Fiat 500, Fiat Bravo, Ford Mondeo, Honda CR-V, Hyundai i30, Jeep Patriot, Jeep Wrangler, Kia cee’d, Land Rover Freelander 2, Lexus LS460/600h, Mazda2, Mazda CX7, Mercedes C-Klass, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Opel Antara, Peugeot 308, Renault Laguna, Renault Twingo II, SsangYong Actyon, Skoda Fabia, Smart ForTwo, Subaru Impreza, Toyota Auris, Volkswagen Tiguan și Volvo V70/XC70.