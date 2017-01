3000 de euro pentru sportivii pe apă

Sâmbătă, 5 iulie, pe plaja H2O din Mamaia iubitorii de sporturi acvatice vor putea participa la cea de-a VI-a ediție a competiției „Sandstyle”, un concurs de kite și windsurf. Competitorii vor trebui să facă un downwind de la un capăt la celălalt al stațiunii. Premiile puse la bătaie vor fi în valoare de 3000 de euro. Seara, după concurs, iubitorii de beat-uri disco, funk și old school îl vor putea asculta pe Fresh the Funkster la H2O Surf Club.