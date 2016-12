Rabla se întoarce!

28.000 de hârburi pot ajunge la fier vechi, în această vară

A doua etapă a programului Rabla aduce mai multe noutăți interesante. În primul rând, românii pot să își cumpere mai mult de o mașină, fiind eliminată limitarea anterioară. În al doilea rând, în cel mult două săptămâni va fi posibilă și schimbarea rablelor utilitare ușoare, de până la 3,5 tone. Din păcate, prima de casare rămâne la același nivel, de 3.800 lei. Ministrul mediului, Nicolae Nemirschi, a declarat că ordonanța de urgență aprobată miercuri de guvern „creează premisele” pentru accesul firmelor în program: „Conform legislației, trebuie aplicată schema de minimis, întrucât acordarea primei de casare persoanelor juridice se înscrie în procedura specifică privind ajutorul de stat. Mai este nevoie de avize și aprobări, dar, de la 1 septembrie, când începe etapa a treia a programului, cred că firmele vor putea beneficia de această primă”. Firmele vor beneficia de program doar până în 2011, urmând să le fie alocate 60.000 de mașini, adică un efort financiar de 54 milioane euro. În primă fază, la 1 septembrie urmează să fi alocate 10.000 de mașini, prima de casare având aceeași valoare, de 3.800 lei. Cât despre posibilitatea de a achiziționa mașini în leasing, prin program, ministrul a spus că mai are de discutat cu reprezentanții Consiliului Concurenței: „CC nu are același punct de vedere cu noi. Au intrat în discuții și cei la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme”. Nemirschi s-a declarat mulțumit de felul în care s-a derulat până acum Rabla, spunând că mașinile achiziționate cu prima de casare au o pondere de circa 20% din totalul mașinilor vândute în România, în două luni. „Odată cu extinderea Rablei, prin includerea autoutilitarelor de până la 3,5 tone și nelimitarea numărului de mașini pe care le poate schimba o persoană, cred că programul se va derula în bune condiții”, a declarat Nemirschi, la finalul ședinței de guvern din această săptămână. v v v În etapa a doua a programului Rabla sunt disponibile 27.936 mașini (20.000 alocate și 7.936 rămase nealocate după prima etapă), sumele plătite în perioada 1 iunie – 31 august urmând să fie de circa 106 milioane lei. La începutul acestei săptămâni, 134 de producători și importatori au fost autorizați să participe la programul de reînnoire a parcului auto național. „Participăm și la etapa a doua”, spune Radu Verziu, reprezentantul KIA Constanța. „Nu avem o cotă anume. Importatorul direct are, de 300 și ceva de mașini. Dacă noi avem nevoie, primim imediat autovehiculul. În prima etapă am dat 12 – 15 mașini cu prima de casare. Chiar azi (n.r. - ieri) am finalizat alte două tranzacții”, mai spune Radu Verziu. Și dealerii Mitsubishi, Hyunday și Subaru au intrat în etapa a doua, după cum spune Andreea Filip, reprezentantul Casei Auto MB și Nippon Car Center Constanța: „Noi suntem intrați direct, nu prin importator”.