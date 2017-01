26 de branduri auto au vândut într-un an mai puţin decât Dacia într-o lună

26 de branduri auto au vândut într-un an mai puțin decât Dacia într-o lună

Anul 2009 a fost unul extrem de greu pentru piața auto, vânzările celor mai multe branduri scăzând considerabil. Exceptând mărcile de lux, care au o țintă de vânzări mai mică, unele mărci populare în trecut încheie anul cu recorduri negative de neinvidiat. Astfel, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), există branduri care nu au reușit să vândă nici măcar 100 de mașini în acest an. Astfel, Ferrari a vândut 16 vehicule, însă rezultatul este mai mult decât acceptabil, având în vedere prețul unui asemenea bolid. Porsche a vândut 83 de mașini, un rezultat excepțional. În topul contraperformanțelor se află Smart, care a reușit să vândă doar 32 de exemplare Fortwo și Fortwo Cabrio, și Daewoo, cu 35 de exemplare, departe de recordurile din epoca glorioasă de după revoluție. Lada, liderul pieței rusești, nu a vândut decât 54 de unități, cu una mai puțin decât brandul suedez Saab (55). Marca britanică Mini nu a impresionat decât 83 de români, în timp ce mașinile chinezești Great Wall și Geely nu și-au găsit decât 70 de proprietari (Great Wall - 62, Geely - 8). Iată, în continuare, toate brandurile care au vândut mai puțin de 100 de mașini în decursul acestui an: SsangYong (89), Lexus (86), Mini (83), Porsche (83), Lancia (64), Great Wall (62), Saab (55), Lada (54), Jaguar (49), Daewoo (35), Smart (32), Hummer (23), Lada (22), Infiniti (21), Ferrari (16), Cadillac (14), Bentley (11), Maserati (11), Geely (8), Acura (5), Iveco (4), Daihatsu (3), Aston Martin (2), Lamborghini (1), Maybach (1) și Range Rover (0). Desigur, și cele trei etape ale programului Rabla au afectat, într-o oarecare măsură, vânzările auto. Majoritatea românilor s-au orientat spre mărcile care au oferit un raport preț/calitate decent, luând în calcul și discount-ul primei de casare. Astfel, printre câștigătorii din topul vânzărilor se numără mărci populare consacrate ca Dacia, Volkswagen, Skoda, Renault, Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Chevrolet, Toyota și Peugeot. Producătorul autohton Dacia se poate lăuda cu un an de excepție, în care a făcut legea pe piețele auto europene, mulțumită programelor de tip Rabla. Mai mult, marca națională a fost promovată chiar și în cadrul celebrei emisiuni Top Gear, fapt care va majora cu siguranță numărul proprietarilor Dacia. Ultimele statistici relevă și succesul înregistrat de Dacia în Rusia. În luna octombrie, Dacia a vândut 5.076 de mașini în Rusia, mult peste Ford Focus (3.677 exemplare). Modelul Logan s-a clasat pe locul al treilea, sub Lada Priora (8.562 unități) și Samara (7.436 unități).