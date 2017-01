21 de ani de Karadeniz

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai vechi ansamblu de dansuri al tătarilor din România a împlinit 21 de ani. „Karadeniz” („Marea Neagră”), amsamblul filialei Constanța a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, a marcat momentul aniversar printr-un spectacol în cadrul căruia tinerii dansatori și coordonatorul lor, prof. Ene Ulgean, au făcut o incursiune în spațiul istoric al poporului tătar cri-meean prin intermediul valorilor cul-turale. Dansuri dintre cele mai vechi din patrimoniul tătăresc au transpus publicul, format din aproximativ 250 de persoane, preț de câteva ore, în călători în pași de dans prin „Patria verde”, Crimeea. Sărbătoriților de la „Karadeniz” le-au fost alături și colegi de la alte filiale ale UDTTMR din județ. Evoluțiile dansatorilor de la „Ka-rasu” din Medgidia, „Kanara” din Ovidiu, „Uçansu” și „Kaytarma” din Valu lui Traian, precum și cele ale gazdelor au fost precedate de un moment comemorativ dedicat poetu-lui de etnie tătară Yașar Memedemin, moment desfășurat sub semnul celei de-a doua ediții a Concursului de recitare și de creație ce poartă numele poetului. În deschiderea competiței lirice, reprezentanți ai UDTTMR au vorbit despre viața și activitatea celui care a fost și unul dintre membrii fondatori ai uniunii tătare. Activitatea sa didactică desfășu-rată în comuna Valu lui Traian, precum și creațiile sale literare au făcut ca Yașar Memedemin să rămână în memoria tătarilor dobrogeni, după moartea sa, uniunea tătară păstrându-l în memoria comunității printr-un concurs ce-i poartă numele. Competiția este deschisă an de an celor mai tineri membri ai comunității tătare, motivându-i astfel să vorbească limba maternă și în afara familiei.