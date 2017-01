20 de ani de la reunificarea Germaniei, sărbătoriţi, la Cobadin, printr-un „Arc peste timp“ în imagini

20 de ani de la reunificarea Germaniei, sărbătoriți, la Cobadin, printr-un „Arc peste timp“ în imagini

Peste 150 de fotografii expuse la Căminul Cultural din Cobadin amintesc de comunitatea germană care și-a pus amprenta, în timp, asupra dezvoltării localității. Expoziția fotografică al cărei vernisaj a avut loc duminică, 3 octombrie, a coincis cu sărbătorirea Zilei Unității Germaniei. „Arc peste timp - Satul german regăsit” se intitulează expoziția care va fi găzduită timp de două luni de Căminul Cultural din comuna Cobadin. Lucrările, peste 150 la număr, sunt rodul muncii lui Constantin Ciopec, director al Căminului Cultural, care i-a avut alături pe Dan Grigore, elev al Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța și pe membrii Cercului foto „World Vision” din Cobadin. Mare parte din fotografiile vechi au fost puse la dispoziție de Forumul Democrat German - filiala Constanța, partener, de altfel, în organizarea evenimentului. Varietatea imaginilor este uimitoare, iar mesajul lor este unul foarte direct, respectând astfel și vizual tradiționala rigoare nemțească. Regăsim în imagini alb - negru, recondiționate cu migală, Cobadinul anilor 1920. De atunci datează primele dovezi suprinse de aparatele foto despre germanii de aici și nu numai. Dintr-o fotografie foarte veche, prelucrată cu profesionalism, zâm-bește, alături de o nemțoaică ce-și ține de după umeri fiul, o româncă în straie populare tradiționale. Dintr-alta, străbate privirea pătrunzătoare a primului primar de origine germană al Cobadinului, Michael Leyer, iar de pe un perete răsună parcă în alb și negru muzica fanfarei nemțești a Cobadinului de la 1913. Regăsim, însă, și figuri contemporane, ale germanilor plecați în patria mamă și care astăzi se întorc din când în când să retrăiască emoția revenirii, preț de câteva clipe, la origini. Povești de viață în alb - negru și color De altfel, expoziția, așa cum ne-a povestit inițiatorul și autorul ei, Constantin Ciopec, este structurată pe patru planuri orizontale. Cel dintâi este cel al primelor dovezi fotografice despre localitatea dobrogeană care i-a primit pe germani cu brațele deschise și cu terenuri întinse și roditoare. Cel de-al doilea plan ilustrează îndeletnicirile etnicilor germani, fiind lesne de înțeles că principala ocupație era agricultura. Cel de-al treilea plan îl aduce pe privitor mai aproape de contemporaneitate. Sunt surprinse imagini cu germanii, odinioară fii ai satului, plecați în 1940 în Germania, sau urmași ai acestora alături de localnicii de astăzi. Mulți germani plecați în urmă cu 70 de ani de aici, pe vremea când erau copii, dar și urmași ai acestora se întorc an de an la Cobadin, măcar pentru a trece prin cimitirul nemțesc și a aprinde o lumânare la piatra funerară a strămoșilor. În cel de-al patrulea plan al expoziției sunt surprinse imagini ale unor clădiri construite de germani, odată cu stabilirea lor aici. Astfel, regăsim astăzi, atât în imagini, dar și în realitate, singura școală nemțească ridicată de etnicii germani în județul Constanța, aceasta aflându-se și în prezent, în stare de funcționare, în comuna Cobadin. De asemenea, moara construită de germani, care aparținea familiei primarului neamț și care apare și în fotografiile vechi, se regăsește și în cele mai noi imagini suprinse de aparatul foto. Istoria, în documente Alături de imaginile expuse în holul Căminului Cultural din Cobadin, stau la loc de cinste și o copie după un „Stradivarius”, realizată de nemți în 1752, un armoniu, un patefon, o roată de tors, un plug, o piatră de tăvălug, o mașină de cusut, un aparat foto, o lampă cu benzină nemțească, toate adevărate piese de muzeu, autentice și cu o valoare istorică și sentimentală imensă. De asemenea, copii după documente păstrate în arhive sunt în măsură să reconfirme și oficial importanța pe care au avut-o germanii de-a lunmgul câtorva zeci de ani cât au trăit pe meleagurile noastre. La ceas aniversar Oaspeți de seamă au cinstit și ieri Cobadinul și memoria germanilor care și-au pus amprenta pe dezvoltarea localității. Au fost alături, în calitate de parteneri ai evenimentului organizat de Căminul Cultural Cobadin, reprezentanții Forumului Democrat al Germanilor - filiala Constanța, președintele Walter Rastatter apreciind ca fiind deosebit de importantă această expoziție, cu atât mai mult cu cât ea a avut loc la ceas aniversar pentru germani, 3 Octombrie fiind Ziua Unității Germaniei, sărbătorită ca zi națională, anul acesta împlinindu-se 20 de ani de la reunificarea politică, legislativă, teritorială și administrativă a Germaniei. Prezent la eveniment, senatorul PNL Puiu Hașotti a ținut să îi felicite pe organizatori și să își exprime regretul că românii au luat prea puțin de la germani. „Ar fi trebuit să învățăm mai mult de la ei, spre exemplu ce înseamnă munca...”, a spus Hașotti. În căutarea originilor... Expoziția a pornit, printre altele, de la o întâmplare banală. În urmă cu un an, un german a poposit pentru prima dată în Cobadin în căutarea urmelor strămoșilor săi. A trăit clipe încărcate de emoție, atunci când, ajutat de Constantin Ciopec, a reușit să identifice casa în care a trăit familia lui, dar și pietrele funerare ale unor rude de gradul I. L-a încurajat ulterior pe Constantin Ciopec să inițieze acest proiect îndrăzneț dus cu succes la final, iar ieri a fost emoționat, dar și mulțumit că a făcut ceva pentru memoria familiei sale. Oaspetele german a susținut ieri și un recital la pian, interpretând fragmente din lucrări ale celebrilor muzicieni germani. Programul artistic a fost completat și de evoluțiile la vioară și pian ale unor elevi ai Colegiului de Artă „Regina Maria”. Expoziția de la Cobadin are menirea să răspundă astăzi întrebărilor multor tineri din localitate care cunosc prea puține despre prezența comunității germane din aceste locuri, dar și să redea localității importanța pe care o merită în spațiul de influență germană din Dobrogea. Cel mai probabil, după cele două luni cât va fi găzduită de Căminul Cultural din Cobadin, expoziția va pleca și în Germania.