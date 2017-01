14 firme româneşti la CeBIT 2010

14 firme românești la CeBIT 2010

14 companii IT românești reprezintă România la a noua prezență națională la CeBIT, cel mai important târg european de tehnologie, care a început pe 2 martie la Hanovra, informează Agora.ro. Companiile - dezvoltatori de aplicații, furnizori de servicii IT și producători - își propun să folosească la maxim prezența la târg și să confirme creșterea exporturilor românești de IT, în ciuda contextului economic global și local. Sectorul de software și servicii, recunoscut drept cel mai dinamic în anii anteriori, a continuat să crească în 2008, atingând, conform unui recent studiu publicat de Institutul pentru Tehnică de Calcul, o cifră de afaceri de 2,54 miliarde euro, în creștere cu 22% față de 2007. În 2009 însă, scăderea cifrei de afaceri a acestui sector a fost mai importantă decât estimările inițiale, până la 25%, în special sub influența scăderii dramatice a pieței interne. 2009 a fost un an dificil pentru majoritatea companiilor românești de IT, în același grad și ca o consecință a dificultăților resimțite de clienți - companii din celelalte ramuri economice sau instituții de stat. Cu toate acestea, sub-sectoarele IT și companiile în sine au reacționat în mod diferit - segmentele de hardware și electronică au fost mai degrabă favorizate, în timp ce companiile care au depins exclusiv de clienți de pe piața internă și mai ales de sectorul public au avut dificultăți mai mari în gestionarea perioadei de criză decât companiile exportatoare. „Exporturile IT, în special serviciile, par să fi devenit factorul de stabilitate și chiar de creștere pentru companiile românești în 2009, iar reacțiile din piață ne arată că evoluția va fi similară anul acesta“, spune Valerica Dragomir, director executiv al ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. „Există o motivație logică pentru această evoluție: condițiile actuale de pe piața globală determină companiile să își cântărească foarte atent deciziile strategice, investițiile și mai ales costurile, în toate compartimentele business-ului. Austeritatea auto-impusă s-a manifestat în nevoia de externalizare a segmentelor secundare ale afacerii. Procesele de business, dezvoltarea aplicațiilor de management, procesele și serviciile IT - toate acestea sunt segmente pe care companiile romanești le acoperă cu succes și au reprezentat un vector de creștere în ultimii ani“, mai arăta Dragomir.