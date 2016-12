11,5 milioane de jucători în World of Warcraft

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Blizzard a anunțat că jocul World of Warcraft a ajuns la 11,5 milioane de jucători activi, informează hit.ro. World of Warcraft: Wrath of the Lich King, al doilea expansion pack al acestui joc, a fost vândut în patru milioane de exem-plare în întreaga lume, în prima lună de la lansarea din 13 noiembrie a.c. Blizzard a mai anunțat că World of Warcraft: Wrath of the Lich King a devenit cel mai rapid vândut joc pentru PC din toate timpurile, după ce în primele 24 de ore de la lansare au fost vândute peste 2,8 milioane de copii.