10 moduri sexy de a vă distra în timpul iernii

Ştire online publicată Miercuri, 13 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. Prefă-te că ești „înzăpezită”. Invită-ți iubitul la tine pentru un tratament eficient împotriva stresului adunat în această lună. Cuibărește-te pe canapea și începeți un joc: Monopoly, Scrablle pe dezbrăcate. 2. Baie sexy în doi. Schimbă puțin rutina și faceți o baie în doi. Renunță la lumânări și uleiuri, o baie cu spumă e suficientă. Restul, știți voi ce să faceți. 3. Mergeți la patinoar. Îmbrăcați-vă bine și mergeți la patinoar împreună. Distracția e garantată. Și stai liniștită, nimeni nu te urmărește să îți dea note. 4. El - persoana principală a serii. Răsfață-ți iubitul cu o întâlnire în care el e personajul central. Ia-l de la muncă și mergeți la un fast food sau restaurantul lui preferat și mâncați ce îi place și beți bere împreună. După aceea, puteți merge la un meci sau la un film „de băieți” pe care își dorește să-l vadă. 5. Invită-l la o seară sexy. Transformă-ți dormitorul într-o cameră de pensiune (sau oricum, ceva drăguț care să dea impresia de vacanță) - lenjerie de pat curată, ciocolată și băuturi pe noptieră. Ascunde orice e generator de stres - facturi, cursuri, laptop. Comandă mâncarea și intră pe modul „do not disturb” - închideți telefoanele. De aici, știți cum să vă răsfățați. 6. Petrecere. O competiție este perfectă pentru interior: sunteți activi și vă distrați împreună. Invită-ți iubitul și câteva cupluri și alegeți împreună jocuri care implică echipe. Apoi grupați-vă pe fete vs. băieți sau cuplu vs. cuplu. Alegeți voi premiile. 7. Mâncați în locuri inedite. Temperaturile scăzute te determină să te duci în același loc și să mănânci același lucru. Fă o schimbare și mâncați la o cafenea sau un restaurant... mai diferite. 8. Fă-ți iubitul să se topească. Când vine iarna, cele mai multe persoane aleg să „hiberneze” în fața televizorului. E în regulă, dar atunci când ninge îți recomandăm să vă aventurați afară. Porniți o bătaie cu bulgări, faceți un om de zăpadă sau dați-vă cu sania. Faci mișcare, te menții în formă, iar încălzirea de după va fi foarte sexy. 9. Stand-up comedy. Nu cred că mai e nevoie să detaliem! Puteți merge în doi sau cu încă un cuplu. 10. Faceți mișcare împreună. Dacă a venit frigul, nu înseamnă că trebuie să renunți la regimul fitness. Mai ales, după sărbători. Mergeți împreună la sală. O să fie distractiv să lucrați împreună, să vă mențineți în formă și să vă relaxați după.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)