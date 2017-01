10 milioane de euro pentru Anul European al Dialogului Intercultural

Încă de anul trecut, 2008 a fost declarat de oficialii europeni Anul European al Dialogului Intercultural. Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului a întocmit deja lista cu propuneri de proiecte care vor fi inițiate și desfășurate pe parcursul acestui an. Lista poate fi consultată pe pagina web a instituției, www.dri.gov.ro. Prima acțiune se va derula la sfârșitul lunii februarie, în colaborare cu SNSPA și este un training pe tema evaluării și finanțării proiectelor. Toate evenimentele organizate pe parcursul acestui an vor fi focalizate pe valorile interculturale, oficialii europeni stabilind ca obiectiv principal promovarea dialogului intercultural ca proces prin care toți cei care trăiesc în Uniunea Europeană își pot îmbunătăți abilitatea de a acționa într-un mediu cultural din ce în ce mai complex. Programul este coordonat de către Directoratul General pentru Educație și Cultură și beneficiază de un buget de 10 milioane de euro pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2008. La nivel european, informațiile despre program, proiectele desfășurate sub egida AEDI și alte activități ale căror obiective țin de promovarea dialogului intercultural, sunt disponibile la adresa www.dialogue2008.eu. Toți cei interesați să deruleze acțiuni pe parcursul anului 2008 sub egida AEDI, pot obține informații de pe pagina web a Depar-tamentului pentru Relații Interetnice.