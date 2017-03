10 idei simple pentru a amenaja camera copilului

Sâmbătă, 01 Aprilie 2017

Camera copilului trebuie să fie un mic univers unde să existe un loc potrivit pentru joacă, altul pentru învățătură și un altul pentru odihnă. Principala caracteristică pe care trebuie să o aibă camera unui copil este multifuncționalitatea, și asta într-un spațiu relativ mic. Iată 10 idei simple pentru camera copilulu, care îți vor fi de folos, indiferent cât de mare este copilul tău sau cât de mică este camera lui, ne învață casa-gradina.ro1. Colaborează cu copilul tău atunci când îi aranjezi cameră. În fond nici ție nu ți-ar plăcea ca cineva să-ți amenajeze dormitorul sau bucătăria fără să te întrebe.2. Ia în calcul dorințele copilului și ideile lui, atâta vreme cât sunt realizabile. Eventual adaptează-le, dar niciodată nu le respinge în forță.3. Găsește un element comun pentru camera copilului. Poate să fie culoarea, sau detaliile pieselor de mobilier. Asta ajută la organizare și fac spațiul să pară mai mare și îl echilibrează.4. Acceptă gustul copilului tău. Fie că e vorba de filme, sport, mașini, prințese sau eroi de poveste, ține cont de părerea copilului tău și implică-l în amenajare (va fi fericit că are un cuvânt de spus în decorarea camerei sale). Ascultă-i ideile și îndrumă-i pașii către un design care să reflecte personalitatea lui.5. Evită folosirea multor culori în mod necontrolat, pe ideea că „trebuie să fie vesel, pentru copii”. Nuanțele deschise sau pastelate constituie un fundal ideal pentru dezvoltarea unei personalități „colorate”. Gusturile se educă de la cea mai fragedă vârstă, așa că oferă-i copilului tău ocazia de a se dezvolta într-un mediu studiat.6. Mobilierul modular reprezintă o investiție pe care o vei aprecia în timp. Copiii cresc repede, gusturile și preocupările lor evoluează de la o zi la altă, iar camera lor va trebui să țină pasul cu aceste schimbări. Mobilierul modular se poate configura diferit în mod repetat, conferindu-i de fiecare dată alt aspect, astfel ca ea să fie percepută mereu ca fiind ceva nou. În plus, poți ușor să adugi piese noi sau să le elimini pe cele care nu mai sunt necesare.7. Pardoseala este recomandabil să fie moale, călduroasă și plăcută la atingere, dar totodată și ușor de curățat. Atenție la mocheta aleasă: să fie antistatizată (să nu se electrizeze) pentru a nu atrage scame, resturi de hârtie etc. Copiilor le place să umble desculți, așa că folosirea mochetei reprezintă o soluție la îndemână.8. În camera copilului care merge la școală sunt două elemente de maximă importanța: biroul și scaunul de la birou. Este foarte important să fie pe măsura copilului.9. Alege un pat comod și mare. Salteaua trebuie să fie de cea mai bună calitate pentru a avea grijă de coloană vertebrală.10. Lumina din camera copilului trebuie să fie multă și sănătoasă. În plus, trebuie să-i satifacă toate nevoile, de la cititul în pat, la muncă de școlar la birou, până la lumina multă pentru toată camera.