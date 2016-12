"Ziua Profesorului turc" sărbătorită la Constanţa

"Ziua Profesorului turc" sărbătorită la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Democrată Turcă din România marchează sâmbătă, 29 noiembrie, „Ziua Profesorului Turc” printr-o festivitate de premiere a cadrelor didactice care predau limba turcă în școlile din județul Constanța. Festivitatea de premiere va începe la ora 17, la Hotelul Aurora din stațiunea Mamaia.„Ziua profesorului” este sărbătorită în Turcia, în fiecare an, pe 24 noiembrie. În Turcia, cadrele didactice se bucură de un respect deosebit din partea statului, „primul profesor turc” fiind considerat Mustafa Kemal Ataturk, datorită adoptării alfabetului latin, în 1923, o dată cu reformele de democratizare a țării.Profesorii de limba turcă ce au obținut performanțe în domeniul educațional, ai căror elevi s-au clasat pe primele locuri la Olimpiada de Limba și Literatura Turcă, faza națională, precum și la concursul „Frumoasa mea limbă maternă” vor primi diplome, premii și trofee din partea Uniunii Democrate Turce din România. După festivitatea de premiere, va avea loc un scurt program artistic susținut de Yilmaz Turkoglu împreună cu corul profesorilor Colegiului „Kemal Ataturk” din Medgidia. Proiectul este coordonat de președintele comisiei de cultură a UDTR, Serin Turkoglu.Președintele UDTR, ing. Osman Fedbi, a declarat: „Predarea limbii materne în școli este cel mai mare câștig obținut de comunitatea turcă din România, după 1989. Atât limba maternă, cât și religia islamică sunt elemente definitorii ale identității noastre etnice și un rol fundamental în păstrarea acestora revine profesorilor și familiei. În acest an, am hotărât să îi premiem pe profesorii de limba turcă, dar și pe directorii instituțiilor de învățământ în care aceștia își desfășoară activitatea, pentru că sunt deschiși și îi sprijină pe dascălii noștri în demersurile lor de promovare a limbii turce”.La eveniment, sunt așteptați să participe: președintele UDTR, Osman Fedbi, deputatul Iusein Ibram, subprefectul Levent Accoium, muftiul Iusuf Muurat, dar și conferențiar universitar dr. Cristina Tamaș, decan al Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”, lector univ. dr. Emanuel Plopeanu, decan al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul aceleiași instituții de învățământ, precum și reprezentanți ai ISJ Constanța. La festivitatea de premiere a profesorilor este invitat să ia parte și Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozcalișkan.