Ziua lui Eminescu e într-o joi!

De la începutul acestei săptămâni, pe toate fluxurile informaționale suntem înștiințați că au loc acțiuni, manifestări, praznice, festivități și sărbători de pomenire a nașterii poetului național. Precum un… „tsunami”, ziua lui Mihai Eminescu a devenit prilej de readucere-aminte a celui despre care am învățat că este cel mai de seamă nume al poeziei românești. E ca și cum cel care nu știe măcar o poezie scrisă de EL nu se poate numi român. În condițiile în care generația lui MESS nu mai știe ce este aceea o carte răsfoită filă cu filă, internetul fiind și mamă și tată, am dorit să descoperim dacă vreun puști de școală mai știe ceva despre ziua de 15 ianuarie. La Școala nr. 12 „B.P. Hașdeu” ne-am oprit chiar la elevul de serviciu, Ovidiu Pomârleanu, clasa a VII-a, care habar n-avea ce sărbătoresc românii astăzi. Ba, mai mult, când l-am întrebat dacă a învățat ceva despre Mihai Eminescu ne-a răspuns că nu-și amintește. Așa se explică și nota 5,20 obținută la teza cu subiect unic la română. În schimb, colegii lui, Alexandru Muscă (nota 8) și Daniel Stere (9,60) n-au ezitat în a ne da răspunsul corect. La Școala nr. 27, Valentina Mircea, profesoara de limba română, și-a dorit să ne ilustreze la fiecare clasă Waldorf cât de bine sunt instruiți elevii săi. Evident că atunci când răspunsul vine dintr-un… cor concluzia este că toți sunt măcar pregătiți. În schimb, am fost plăcut surprinși să descoperim, la clasele primare în care învață în majoritate copii aparținând etniei rome, că învățătoarele chiar au reușit să le trezească interesul pentru poeziile lui Eminescu. Un moment hazliu s-a petrecut la una din clase când, întrebați fiind când este ziua lui Mihai Eminescu, unul dintre micuți a răspuns „JOI!”. Și aceasta pentru că astăzi toți vor fi „convocați” la o… șezătoare pe tema operei poetului național. În curtea Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu” am adresat aceeași întrebare unor viitori Hagi ai fotbalului cel puțin autohton care au început să se întrebe între ei „Cine-i, mă, ăsta?”. „Nu știi, mă, că joi ne-a cerut profa să facem ceva despre Eminescu?”. Ceea ce, în final, demonstrează utilitatea acestor perpetue celebrări: măcar astăzi toată lumea știe că se împlinesc 159 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești (că între timp s-a născut și cel al huilei, asta n-are nici o legătură cu poezia, cel mult poate fi considerată o blasfemie la adresa lui Eminescu…).