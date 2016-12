Ziua Internațională a Studenţilor, cu finish într-un club de fiţe

Ziua Internațională a Studenților, cu finish într-un club de fițe

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) va marca Ziua Internațională a Studenților, celebrată în fiecare an pe data de 17 noiembrie, prin două evenimente, workshop-ul „Live 2 Lead” adresat studenților interesați să-și dezvolte competențele de leadership și Balul Universității „Ovidius”.Workshop-ul „Live 2 Lead” se va desfășura între orele 16 - 21, în Aula Magna a Universității „Ovidius” din Constanța. Evenimentul este conceput sub forma unui videocast dedicat leadership-ului și are ca scop echiparea participanților cu noi perspective, instrumente practice și idei aplicabile. „Live 2 Lead” este un eveniment anual, care se desfășoară la nivel internațional, organizat pentru prima dată, în acest an, la Constanța.Seara, studenții sunt așteptați la Balul Universității „Ovidius”, ediția 2016, începând cu ora 22, în clubul Fratelli. Evenimentul este coordonat de organizațiile studențești din UOC, care promit o noapte minunată, cu muzică bună, multă distracție, surprize și concursuri cu premii atractive.